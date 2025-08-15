為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法釀財政空缺 卓榮泰曝「多重方式」彌補明年度總預算

    行政院長卓榮泰就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 11:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院預算會期將於9月登場，行政院如何編列明年度總預算備受關注。行政院長卓榮泰今（15日）坦言，目前仍在編制中，但較大困難是新版「財劃法」導致很大的財政空缺，必須透過調整支出結構、舉債等多重方式彌補，政府必定於財政紀律下撙節支出，同時兼顧國家產業、民生發展等各層面。

    今年度總預算歲出原編列3兆1325億元，經立法院審議刪減後降為2兆9250億元，憲法法庭日前已受理行政院及立法院民進黨團所提釋憲案。

    立法院會今邀請卓揆率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。卓會前接受媒體聯訪，被詢及明年度總預算是否突破今年度上限，以及預算書何時送抵立法院。

    對此，卓榮泰說明，就目前階段，他只能報告，明年度中央政府總預算還在編制過程當中，現在確實遭受到比較大的困難，因為依照新的「財劃法」，會出現很大的財政空缺，這個空缺要透過調整支出結構、以及舉債等多重方式來彌補，目前還在做最後的調整當中。

    卓榮泰表示，依照時程，行政院訂定好跟部會的所有會議後，要向總統報告，但目前這個程序還沒有進行到這裡，政府一定是在財政紀律的高度要求下撙節支出，也照顧各種國家產業、民生發展之所需要，會兼顧到各個層面，現在正在編訂的過程。

