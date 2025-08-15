卓榮泰：打詐已逐漸展現成效 公私協力全力守護民眾財產

行政院長卓榮泰就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢，卓榮泰指出，「打詐綱領2.0」從今年1月實施，檢視165打詐儀錶板案件受理及財損情形，考量各類型詐騙報案時間差，自6月起已逐漸顯現詐欺犯罪抑制成效。但詐騙集團為求不法利益，挾高科技器材與AI人工智慧科技，如病毒般不斷進化，數週便能發現新的詐騙模式。要時刻檢討各項工作成效，結合創意、科技與政府工作能量，公私協力，全力守護民眾財產，提高詐騙集團犯罪成本，使歹徒無利可圖。

卓榮泰報告指出，去年7月31日詐防條例公布施行，政府並於8月設置165打詐儀錶板逐日公布詐欺犯罪統計數據。在扣除交易糾紛、債務不履行等假性財產犯罪案件後，每月受理案件數由去年8月1萬9590件，下降至至今年7月1萬5177件，降幅22.5％。統計模型計算結果顯示，受理案件數長期以每月減少350件趨勢緩步下降。

去年8月至今年7月期間，在扣除假性財產犯罪案件後，每月財損金額由去年8月131億1047萬元，下降至今年7月81億7261萬元，降幅達37.7％。統計模型計算結果顯示，財損金額以每月減少5億元趨勢逐漸下降。

詐騙犯罪類型變化多端，就受理案件數及財損金額而言，假投資詐騙、假交友投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙及假檢警詐騙等，占扣除假性財產犯罪案件後受理案件數59％、全體財損金額91％，是最主要的5大詐騙類型。

為防制及打擊詐騙危害，保障民眾財產安全，行政院在2022年7月核定「新世代打擊詐欺犯罪行動綱領」（打詐綱領 ），組成「打詐國家隊」透過整合各部會力量，群策群力研擬策略，維護民眾安居樂業生活環境 。

卓榮泰表示，面對資通訊發達及金融便利性衍生新型態詐欺犯罪趨勢，今年推出「打詐綱領2.0」，從策略面、法制面、組織面全面強化打詐量能，以「抑制詐欺犯罪」為宗旨，設定「強化防詐意識、減少發生數及降低財損數」為3大目標、並將金融機構、虛擬資產服務提供、電信事業、網路廣告平台、第三方支付服務、電商及網路連線遊戲業者等7個防詐關鍵產業納入公私協力，全力推行識詐、堵詐、防詐、阻詐及懲詐等5個面向及相關指標，並將「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」作為規劃重點，新增各項具體措施，透過「上游源頭防制、下游溯源查緝、精準宣導、保護被害人」等相關具體作為，加強金融、電信及網路工具之管理機制。

策略面自堵詐及阻詐面向中，將「數位經濟產業」相關事項統合，新設「防詐」專項（數位經濟面），由數發部統籌。 法制面上結合詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）、刑事訴訟法（特殊強制處分章）、洗錢防制法與通訊保障及監察法等「打詐新4法」，以落實執行各項措施。組織面部分，行政院為建立跨部會協調平台，打擊詐欺辦公室轉型為打詐指揮中心，除延續既有任務外，更擔任府院、各部會地方政府間協調、通報角色，並肩負規劃前瞻性對策 。

