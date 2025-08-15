深孔地質處置核廢料被酸「蔥爆台北」 黃國昌：民粹語言無助台灣

民眾黨主席黃國昌提出「深孔地質處置」核廢料被酸「蔥爆台北」，黃反嗆，這種沒有讀過書的民粹語言繼續散播，對台灣一點幫助都沒有。（記者羅國嘉攝）

2025/08/15 10:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌13日出席核三重啟公投發表會時，提出「深孔地質處置」，稱可往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，來放置高階核廢料，然而政治評論員吳崑玉質疑「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里」，並酸「蔥爆台北」。對此，黃國昌今（15日）出席「公投大車掃記者會」時反嗆，一旦進入科學層面的討論，這種沒有讀過書的民粹語言繼續散播，對台灣一點幫助都沒有。

黃國昌指出，歐洲國家這段時間針對「深孔地質處置」DBD技術與核廢料最終處置場，都有許多相關研究組織進行深入研究。與其用「要挖一座玉山」這種完全沒有科學精神、科學實證的民粹說法來煽動情緒，跟過去民進黨說「難不成核廢料要放你家」的水準其實差不多。

黃國昌表示，他要正告民進黨，面對能源政策，務實、理性、科學才是解決問題的正確態度，繼續散播恐懼與仇恨，用沒有科學實證的民粹語言來逃避錯誤的能源政策，並不是一個負責任政府應有的態度。

