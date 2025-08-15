從反核到擁核態度大轉變 黃國昌：重要議題交給台灣人民決定

民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

2025/08/15 11:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕8月23日將進行「核三延役公投」，民眾黨主席黃國昌因過去曾代表反核方出席2018年的「以核養綠公投」電視說明會，被外界質疑對於核電態度完全不一樣。對此，黃國昌回應，政治人物面對民意都須學會謙卑，當台灣面臨淨零碳排國際趨勢與AI產業發展需求，還有民進黨錯誤能源政策讓台灣人民付出慘痛代價，已沒時間再蹉跎，不該「故步自封、抱殘守缺」，把重要議題再次交給台灣人民決定。

黃國昌今（15）日率黨公職於新北市議會廣場前召開「公投大車掃」記者會，被問及對於核電的態度完全不一樣。黃指出，過去這段時間，許多反核朋友提出的意見，都虛心聆聽，也相信他們是為了台灣、為了這塊土地好。這也是為什麼，對民眾黨而言，不會對反核朋友惡意相向，因為大家的出發點都是為了台灣。

黃國昌表示，但他必須強調，任何政治人物在民意前都要學會謙卑，虛心聆聽人民的意志。特別是當台灣面臨國際減碳趨勢與AI產業發展需求，看到民進黨過去錯誤能源政策，讓人民付出慘痛代價，「我們已經沒有時間蹉跎，更不應該故步自封、抱殘守缺。」

黃國昌說，把這個重要議題交給台灣人民決定，讓賴清德政府聽進民意，讓政治議題由人民做主，而不是由民進黨或總統賴清德說的算。這應該是全體台灣人民最大的共識。

黃國昌表示，接下來在823公投前，會不厭其煩地向所有關心這個議題的人民報告，為什麼台灣不能完全依靠民進黨錯誤的能源政策，為什麼應虛心聆聽國際友人，包括美國以及防衛台灣對我們的勸告。因為這不是追求個人或政黨利益，而是台灣整體的國家利益。

