普發1萬恐遭藍白拖延？卓榮泰籲：沒有一個環節可落後

2025/08/15 11:19

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院院會昨通過韌性特別條例修正草案，拍板普發1萬元現金，在野黨則要求依立法院通過條文編列預算，外界關切若阻擋恐拖延普發現金期程。行政院長卓榮泰今（15日）呼籲，產業支持、民生照顧、國土韌性都是國家當前最重要的課題，沒有一個環節可落後，一定要同步向前行，盼朝野黨團盡速通過草案。

行政院院會昨天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，除確認普發現金不排富，並新增強化電力系統，加強支持產業、照顧弱勢等，經費上限提高為5900億元。待立法院三讀修正後，才會送出特別預算案。

立法院會今邀請卓揆率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。卓會前接受媒體聯訪，被詢及藍白要求依立法院通過的韌性特別條例條文編列特別預算，若修正草案被阻擋，是否拖延普發現金時程。

對此，卓榮泰表示，強化韌性條例的所有內容，是希望國家和全體國人一起向前行，無論是對產業的支持、民生的照顧、乃至於國土韌性，都是目前國家最重要的課題。

卓榮泰說，台灣一方面有颱風侵襲，另方面要因應後關稅時代整個國際關貿的新秩序，台灣也需要在印太地區保持自我防衛的特別地位，同時在對民生的照顧上，政府也願意持續加碼，沒有一個環節可以落後，一定要同步向前行。

卓榮泰呼籲，他懇切希望立法院朝野各黨團，儘速通過修正條例，政府會用最快速度來編定特別預算，讓行政院各部會及地方政府一起合作、全力執行。

