「不要只想快樂在一起」挨批戲謔發言 蔣萬安回應了

蔣萬安表示，還是要再次呼籲行政院，好好誠實地、公開透明地，向國人公開報告關稅談判相關內容。（資料照）

2025/08/15 11:10

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安昨（14日）為護航台中市長盧秀燕，批評行政院「應該要面對民意，不要只想著快樂在一起」。行政院回應遺憾蔣萬安戲謔式發言有失格調。蔣萬安今再回應，要行政院公開透明關稅談判，將地方一般補助款還給人民。

政院昨在院會討論中央政府總預算追加預算案，包含直轄市及縣市政府一般性補助款636億元。盧秀燕出席行政院會，向行政院長卓榮泰反映地方財政問題，過程多次提及總預算創新高，以及財劃法、計劃型補助款等相關問題，卓揆兩度提醒盧發言偏離主題，並制止說：「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的。」

蔣萬安昨護航盧秀燕，強調市長為百姓爭取被違法刪除的權益，本就是該做的事情，「行政院應該要面對民意，不要只想著『快樂在一起』。」昨晚間政院發言人李慧芝批，很遺憾蔣萬安戲謔式發言，有失格調。

蔣萬安今上午出席「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式，會前被媒體堵訪說，還是要再次呼籲行政院，好好誠實地、公開透明地，向國人公開報告關稅談判相關內容。

他說，另方面，政院也應該盡快將違法刪除、地方政府的一般補助款還給人民、傾聽民意。

