為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    輝達總部供電亮紅燈？白營反對強化電力預算 周軒：股民賠錢找民眾黨

    輝達台灣總部屬意的北投士林科技園區T17、T18。（資料照）

    輝達台灣總部屬意的北投士林科技園區T17、T18。（資料照）

    2025/08/15 11:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院會14日通過韌性特別條例修正草案，匡列經費上限調高至新台幣5900億元，包含新增200億元強化電力韌性，卻未獲台灣民眾黨立法院黨團支持。對此，政治工作者周軒直指強化電力預算涵蓋北士科，「民眾黨想讓輝達（NVIDIA）供電不穩，台灣股民們之後賠錢記得找民眾黨。」

    行政院會14日通過韌性特別條例修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，除定調普發現金期程以及新增10億元行政作業費，也新增200億元強化電力韌性，草案將送立法院審議。民眾黨立院黨團14日抨擊，強化電力系統在災後重建條例已有在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。

    周軒14日晚間9時在臉書貼文中介紹，行政院當天提出的特別預算中包含強化電力系統200億元，主要是強化全台灣各科學園區、工業區的電網，包括北士科。

    他進一步稱，北士科是輝達執行長黃仁勳旗下公司要蓋台灣總部的地方，也是民眾黨聲稱是柯文哲政績的地方，結果民眾黨反對這筆預算。

    最後周軒強調，結論就是民眾黨想讓輝達供電不穩，他也戲謔表示，台灣股民之後賠錢記得找民眾黨。

    輝達執行長黃仁勳今年5月宣布，海外總部將設在北投士林，亦即北士科。台灣民眾黨網站5月21日發布的官方新聞指出，在柯文哲市長任內，北士科的規劃與建設取得多項成果，為今天的發展打下紮實的基礎，更證明透過透明、專業的市政規劃，才能為市民帶來實質的利益與發展。

    民眾黨立院黨團14日抨擊，「強化電力系統」在災後重建條例已有在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。（圖擷自周軒臉書）

    民眾黨立院黨團14日抨擊，「強化電力系統」在災後重建條例已有在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。（圖擷自周軒臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播