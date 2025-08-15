輝達總部供電亮紅燈？白營反對強化電力預算 周軒：股民賠錢找民眾黨

輝達台灣總部屬意的北投士林科技園區T17、T18。（資料照）

2025/08/15 11:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會14日通過韌性特別條例修正草案，匡列經費上限調高至新台幣5900億元，包含新增200億元強化電力韌性，卻未獲台灣民眾黨立法院黨團支持。對此，政治工作者周軒直指強化電力預算涵蓋北士科，「民眾黨想讓輝達（NVIDIA）供電不穩，台灣股民們之後賠錢記得找民眾黨。」

行政院會14日通過韌性特別條例修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，除定調普發現金期程以及新增10億元行政作業費，也新增200億元強化電力韌性，草案將送立法院審議。民眾黨立院黨團14日抨擊，強化電力系統在災後重建條例已有在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。

請繼續往下閱讀...

周軒14日晚間9時在臉書貼文中介紹，行政院當天提出的特別預算中包含強化電力系統200億元，主要是強化全台灣各科學園區、工業區的電網，包括北士科。

他進一步稱，北士科是輝達執行長黃仁勳旗下公司要蓋台灣總部的地方，也是民眾黨聲稱是柯文哲政績的地方，結果民眾黨反對這筆預算。

最後周軒強調，結論就是民眾黨想讓輝達供電不穩，他也戲謔表示，台灣股民之後賠錢記得找民眾黨。

輝達執行長黃仁勳今年5月宣布，海外總部將設在北投士林，亦即北士科。台灣民眾黨網站5月21日發布的官方新聞指出，在柯文哲市長任內，北士科的規劃與建設取得多項成果，為今天的發展打下紮實的基礎，更證明透過透明、專業的市政規劃，才能為市民帶來實質的利益與發展。

民眾黨立院黨團14日抨擊，「強化電力系統」在災後重建條例已有在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。（圖擷自周軒臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法