「罵成這樣乾脆不要幹了」 凌濤：朱立倫團隊8/24後進入「準交接」

朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/08/15 10:18

〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，先前表態「交棒」的現任主席朱立倫是否連任引發關注。朱立倫的子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤今日上午接受廣播節目專訪時指出，在823投票後，8月24日後所有朱中央團隊都將進入「準交接」狀態，他強調，朱立倫為國民黨貢獻很多，為了這次大罷免幫黨募款上億元的經費，今天卻被罵成這樣，讓朱團隊覺得灰心、無奈，「戰成這樣，罵成這樣，乾脆不要幹了！」

主持人問，朱立倫與盧秀燕是否在先前輔選726罷免投票過程談過交棒的事情？凌濤指出，盧、朱兩人見面時他沒有在現場，但他認為朱立倫一定有敦促盧秀燕接下黨魁，而且朱立倫也曾經公開直接點名過盧秀燕，「這個態度、感受與對話已經這麼清楚，大家應該是去問誰要接棒，而不是去問要交棒的人。」

凌濤指出，有很多人主張不管以後誰當黨主席，現在的文傳會新媒體部團隊都應該留下來，現在的新媒體部主任是他「禮賢下士」聘來的，團隊在這幾年已經培養了社群即戰力，「文傳會、智庫、青年團的這一批人，在朱立倫被打時，他們沒有被打，沒有無奈感嗎？當然有！」他並強調，不要認為可以把黨中央各部門切割，因為這是一體的。

主持人追問，所以意思是換了黨主席，新媒體團隊也要換人？凌濤說，「of course」、「當然」，他還表示，未來自己就是桃園市議員，而且現在的黨中央除了823投票相關事務外，全部已經進入交棒程序。

主持人進一步確認，如果盧秀燕不參選黨主席，朱立倫是否就不會留任？凌濤則說，823是最後決戰，朱中央一定要打贏，除此之外，在8月24日以後所有黨中央團隊都會進入「準交接」狀態，不只有新媒體部，智庫也都會全部進入交接狀態。

凌濤還說，如果一個人已經說不連任了，罵他的理由在哪裡？他強調，在朱立倫任內國民黨九合一選舉大勝，全台灣有50位年輕議員戰將，新國會國民黨立委的平均年齡最低，而且重返國會最大黨，這次726投票又完封，今天卻被罵成這樣，讓朱團隊感到灰心、無奈，「戰成這樣，罵成這樣，乾脆不要幹了！」

主持人問，是否為朱立倫感到委屈？凌濤表示，朱團隊尊重任何一位想要接棒者的意願，也希望趕快交棒，他還說，這次大罷免的總經費上億元，沒有在原本的黨務經費預算中，必須靠朱立倫募款，結果今天726完封也要被罵，「朱立倫還有什麼留下來的必要？」

凌濤昨天在臉書痛斥黨內特定人士應該「閉嘴」，主持人問所指是誰？凌濤只說，是指過去一週內接受媒體訪問的人，有人在726結束後馬上在媒體上要求朱立倫下台並指定別人，造成他人困擾，就算盧秀燕要接黨魁，也不應該是被這樣指指點點，造成大家在823之前的困擾。

至於除了盧秀燕，朱立倫是否還有屬意人選？凌濤說，他不知道朱立倫的想法，但在朱團隊所有人的心目中，「就是鎖定一個人」，可以讓國民黨穩健、團結而且有人氣的走下去，這個人「比較像國民黨會走向2028」。

此外，凌濤說，不想造成盧秀燕與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人困擾，但他必須回應最近的新聞走勢，如果今天宣布要參選的是其中一人，甚至是盧秀燕，朱團隊一定會幫忙平順的交接，他並相信要挑戰2028或明年選舉的人，一定是希望有經驗的人來接黨主席，「其實我們不是最應該擔心的，而是2028要選舉的人最應該要擔心。」

