核三不重啟屏東晚會 今晚在屏東孔廟旁舉行

核三不重啟屏東晚會今晚舉行。（取自地球公民基金會）

2025/08/15 10:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東、高雄、台南數十個公民團體共同舉辦的核三不重啟屏東晚會，今晚（15日）7點在屏東孔廟旁草地舉行，大家可以一邊欣賞表演、聽聽核三不該重啟的理由，一起為台灣祈福，支持屏東邁向永續、安全的未來。

這場活動合辦的單位有屏北社區大學、屏東縣愛鄉協會、繫本屋、永勝5號、屏南社區大學、屏東縣林仔邊自然文史保育協會、台灣藍色東港溪保育協會、屏東縣綠元氣產業交流促進會、屏東縣好屏青年協會、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室、小民參政歐巴桑聯盟等美濃愛鄉協進會等。

公民團體強調，屏東恆春的核三廠二號機在運轉40年後，在今年5月17日停止發電，宣布台灣正式邁入非核家園，但在野黨卻提出核三重啟公投，意圖讓老舊核電廠再次運轉，核三廠下方有斷層通過、設備更已經老舊，為了保障人民的身家財產安全，讓南台灣農漁產業遠離核災威脅，不應該再重新啟用。

今晚表演的有生長於屏東新埤客家庄，運用大量的客家傳統音樂元素，獲得國內外許多佳評，工作重心於自己的母語創作的專業音樂人顏志文，參與「那我懂你意思了」樂團，回到屏東鄉下老家，發行了第一張個人專輯「回家了喔」、第二張個人專輯「迷惑的夜晚」的歌手陳修澤。部落青年OTW樂團等。

