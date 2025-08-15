賴清德處「水逆」危機 黃暐瀚提解方

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕726罷免投票失利後，對總統賴清德不滿的聲音日益升高，資深媒體人黃暐瀚表示，對於賴清德現在的處境，他認為解方只有兩句話：「淡化主席身份，全力當好總統」。

黃暐瀚在臉書PO文表示，726的投票結果與緊接而來的4份民調，都顯示賴總統目前「水逆」，滿是危機，執政不受信任（關稅、救災、普發一萬、行政團隊遲遲不更換），領導威信降低，甚至開始有人討論，會不會連2028的連任都出現問題？（敗選或出現黨內挑戰者）狀況非常糟糕，但並非已是絕望。

黃暐瀚分析，回到2018年民進黨縣市長大敗之後（連高雄都輸），蔡總統的民調更低，狀況更慘，連四大老都登報勸蔡總統放棄連任，面對這麼嚴峻的狀況，僅僅13個月後，蔡總統用817萬票，成為中華民國史上得票最高的民選總統，面對問題，才能解決問題，比起蔡前總統（得票56%）上任第六個月就出現民調死亡交叉，跌破四成；得票40%的賴總統，卻是一直到今年六月前（上任滿一年）都還是「滿意高於不滿意」。

黃暐瀚指出，死亡交叉的關鍵，明顯就是6月之後賴總統正式投入罷免行動，選舉的結果證明：「反共不等於挺綠、挺綠也未必挺罷」，這也就是我舉豐臣秀吉「中國大返還」為例，求勝必須認清「核心價值」，斷然割捨、果決放棄所有妨礙核心目標的所有不利條件的原因。

黃暐瀚直言，解方只有兩句話：「淡化主席身份，全力當好總統」，所有總統該做的事，都全力去做！一切只涉黨務，不涉公眾利益與中間選民的，都先淡出。民意如逆水行舟，不進則退，如果還希望2028繼續執政，賴清德得想辦法讓狀況別再「更壞」，千萬別以為現在已是「最壞」。

