為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌提深埋核廢料 苗博雅、王定宇打臉：台灣根本找不到這樣地方

    民眾黨主席黃國昌近日提出「深孔地質處置」，稱可往地表下挖3到5公里來放置高階核廢料，引發外界質疑。對此台北市議員苗博雅、民進黨立委王定宇在政論節目中指出，該技術對地質條件要求極高，質疑在台灣根本找不到這樣的地方。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日提出「深孔地質處置」，稱可往地表下挖3到5公里來放置高階核廢料，引發外界質疑。對此台北市議員苗博雅、民進黨立委王定宇在政論節目中指出，該技術對地質條件要求極高，質疑在台灣根本找不到這樣的地方。（資料照）

    2025/08/15 14:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕8月23日將進行「核三延役公投」，民眾黨主席黃國昌近日提出「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal），稱可往地表下挖3到5公里來放置高階核廢料，引發外界質疑。對此台北市議員苗博雅、民進黨立委王定宇在政論節目中指出，該技術對地質條件要求極高，質疑在台灣根本找不到這樣的地方。

    苗博雅在昨晚播出的政論節目《新台派上線》中指出，黃國昌過去曾在社群媒體批評「核電便宜是謊言」，如今卻提出支持延役與DBD技術，顯示立場有重大轉變。

    苗博雅質疑，將核廢料埋入相當於一座玉山高度的地層深處，在技術與地質上都有困難。依據中華民國核能學會理事黃慶村的說法，DBD對地質條件要求極高，需在地表2公里以內為結晶岩、無火山與斷層、且地震風險低，這些條件在台灣難以找到合適地點。苗博雅也提問，若依上述條件，台灣有哪一塊寶地，可以接受所有的核廢料？

    王定宇則表示，若真有安全且可行的新方法處理核廢料，大家當然可以一起來討論以及被說服。但據地質專家分析，黃國昌所提的DBD並非新技術，是在1957年就提出來，但至今沒有任何國家完成商業化運作。即使是核能發展先進的芬蘭、瑞典與加拿大，也僅在400至800公尺深度規劃處置場，未達3至5公里深度。

    王定宇也提到，該技術需符合嚴苛的地質條件，包括避免地下水滲流、不能有地震、不能有碎斷層等多項條件，這也代表在台灣根本找不到這樣的地方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播