黃國昌提深埋核廢料 苗博雅、王定宇打臉：台灣根本找不到這樣地方

民眾黨主席黃國昌近日提出「深孔地質處置」，稱可往地表下挖3到5公里來放置高階核廢料，引發外界質疑。對此台北市議員苗博雅、民進黨立委王定宇在政論節目中指出，該技術對地質條件要求極高，質疑在台灣根本找不到這樣的地方。（資料照）

2025/08/15 14:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月23日將進行「核三延役公投」，民眾黨主席黃國昌近日提出「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal），稱可往地表下挖3到5公里來放置高階核廢料，引發外界質疑。對此台北市議員苗博雅、民進黨立委王定宇在政論節目中指出，該技術對地質條件要求極高，質疑在台灣根本找不到這樣的地方。

苗博雅在昨晚播出的政論節目《新台派上線》中指出，黃國昌過去曾在社群媒體批評「核電便宜是謊言」，如今卻提出支持延役與DBD技術，顯示立場有重大轉變。

苗博雅質疑，將核廢料埋入相當於一座玉山高度的地層深處，在技術與地質上都有困難。依據中華民國核能學會理事黃慶村的說法，DBD對地質條件要求極高，需在地表2公里以內為結晶岩、無火山與斷層、且地震風險低，這些條件在台灣難以找到合適地點。苗博雅也提問，若依上述條件，台灣有哪一塊寶地，可以接受所有的核廢料？

王定宇則表示，若真有安全且可行的新方法處理核廢料，大家當然可以一起來討論以及被說服。但據地質專家分析，黃國昌所提的DBD並非新技術，是在1957年就提出來，但至今沒有任何國家完成商業化運作。即使是核能發展先進的芬蘭、瑞典與加拿大，也僅在400至800公尺深度規劃處置場，未達3至5公里深度。

王定宇也提到，該技術需符合嚴苛的地質條件，包括避免地下水滲流、不能有地震、不能有碎斷層等多項條件，這也代表在台灣根本找不到這樣的地方。

