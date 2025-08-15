為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    立院三讀》丹娜絲風災特別條例經費600億 明年底前執行完畢加速重建

    立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

    立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 09:47

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限600億元，補助經費為專款專用，地方政府不得移作他用。為加速重建速度，除電力、通訊系統和水利設施於116年12月31日執行完畢外，其餘施行至115年12月31日止。

    為落實災後復原重建經費專款專用，民眾黨團提案新增「黃偉哲條款」，避免災區復原經費遭不法挪用。三讀條文明訂，「為安全、有效、迅速推動丹娜絲颱風及七二八豪雨之災後復原重建工作及災民救助，落實專款專用並強化監督，特制定本條例。」

    為避免掛一漏萬，三讀條文所定災區，於說明欄明定受災縣市。其災區復原重建九大項目包括農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水及瓦斯燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進；辦理復原重建項目發給津貼、補助、救助、慰助金、工資及其他相關事項之辦法，由各中央執行機關定之。

    三讀條文明定，為因應災區重建工作緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，特別預算案未完成法定程序前，先行支付一部分，並送立院備查。中央政府補助地方執行機關之經費，地方執行機關應依補助之目的及項目支用，不得移作他用。

    三讀條文也明定，中央各部會應於本條例施行後兩個月內提出災後復原重建計畫。主管機關應設置資訊網站專區，提供便於搜尋、得以理解之完整資訊，主動按月定期公開所定災區及辦理復原重建項目發給補助、津貼、工資等相關事項執行進度及內容。

    本條例及特別預算施行時間，三讀條文明定，自公布日施行至115年12月31日，但第四條第一項第二款、第三款及第六款（水利、電力和通訊）施行至116年12月31日；施行期間屆滿，若須延長得經立法院同意。

    另通過附帶決議，由於現行災害救助法規，對於淹水戶的補助金額普遍偏低，因此針對因水災致住戶淹水之救助，不受一門牌一戶計算，淹水達50公分以上者，除依水災災害救助種類及標準第7條發放救助外，依本條例每戶發給2萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，每戶發給3萬元。

