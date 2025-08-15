為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政院追加預算強化電力 林楚茵轟藍白杯葛意圖癱瘓國家

    行政院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」、「韌性特別條例修正草案」，但民眾黨又立刻發聲明表達反對意見，立委林楚茵發文砲轟藍白只在意操弄政治搏流量，如果還要繼續杯葛預算意圖癱瘓國家，不禁讓人懷疑是拿了中國多少好處？。（資料照）

    行政院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」、「韌性特別條例修正草案」，但民眾黨又立刻發聲明表達反對意見，立委林楚茵發文砲轟藍白只在意操弄政治搏流量，如果還要繼續杯葛預算意圖癱瘓國家，不禁讓人懷疑是拿了中國多少好處？。（資料照）

    2025/08/15 09:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」、「韌性特別條例修正草案」，但民眾黨又立刻發聲明表達反對意見，對此民進黨立委林楚茵發文質疑，強化電力系統不僅影響國家安全，更與產業民生息息相關，民眾黨卻搶著發聲明反對。她也砲轟藍白只在意操弄政治搏流量，如果還要繼續杯葛預算意圖癱瘓國家，不禁讓人懷疑是拿了中國多少好處？

    林楚茵今上午在臉書發文指出，台美關稅談判還在進行，暫時性關稅開徵確實衝擊不少產業與民生。所以行政院主動提案修正特別條例，不只維持普發現金1萬，更再擴大照顧產業；讓預算編列回歸正軌到「行政院」權責，這才是正常的合法合憲程序！

    林楚茵質疑，強化電力系統是國家最關鍵的基礎設施之一，不僅影響國家安全更與產業民生息息相關，民眾黨卻搶著發聲明反對。當電力系統遭到威脅，不分黨派的民眾都會一同受害，唯一得利的只有對台灣虎視眈眈的中國。

    林楚茵強調，顧產業、助弱勢、補電網，這些議題不是政治是民生，她也砲轟藍白只在意操弄政治搏流量，如果還要繼續杯葛預算意圖癱瘓國家，不禁讓人懷疑是拿了中國多少好處？

    林楚茵質疑「普發1萬藍白買完票就作廢？」、「民眾黨是跟台電有仇還是與全民為敵？」，並呼籲「特別條例撥亂反正藍白別再擋！」她在文末也諷刺，中央提預算發現金，蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕繼續裝傻不願意還稅於民嗎？

