配合第二行政中心進駐羅東戶所將遷到五結 羅東鎮長吳秋齡強烈反對

2025/08/15 09:38

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣第二行政中心（簡稱二行）將於明年1月完工，羅東戶政事務所將配合進駐，但二行位於五結鄉，引起羅東鎮長吳秋齡反對。她說，每個鄉鎮市都有戶政事務所，就像「公所」概念，遷到五結成何體統？也會造成民眾洽公不便。縣府表示，二行就在羅東邊界，距離並不遠，提供更方便洽公空間。

縣府斥資21億元興建的宜蘭縣第二行政中心，於109年8月開工，未來包括羅東警察分局、羅東消防分隊、羅東地政事務所、羅東戶政事務所、宜蘭縣政府財稅局羅東分局、國稅局羅東稽徵所等單位，都將配合進駐，配合各單位室內裝修，預計明年底陸續啟用；這些機關原本多位於羅東精華地段，遷移後有利城鎮整體開發。

吳秋齡強烈反對把羅東戶所遷至第二行政中心；她說，宜縣12個鄉鎮市都設有自己的戶政事務所，就像「公所」的概念，服務各自鄉鎮市民，每個人從出生到死亡都與戶政所息息相關，是很重要民生單位，它與其他要進駐二行的單位，負責的轄區、意義與性質都有所不同。

吳秋齡指出，縣府要把羅東戶政所搬至五結，羅東鎮民無法接受，遷走後，羅東鎮內就沒有戶政所了，鎮民要辦出生、結婚登記或除戶等，都要跑到五結洽公，會造成很多困擾與不便，希望縣府能正視這個問題。

縣府民政處長張謙祥說，吳鎮長主要認為二行那裡不是羅東，但其實就在中正北路羅東邊界，就在羅東生活圈範圍，以羅莊、新群民眾為例，以前要進羅東市區，停車交通都很不方便，現在距離更近，交通更便利，移過去的單位也不只是羅東戶政，很多單位都移過去，不知鎮長為何特別對羅東戶政有意見？二行啟用後，民眾要洽辦地政、戶政、稅捐單位各業務，不用到處奔波，會比現在方便很多。

