2026新北市長挺劉和然或李四川？ 羅明才：只要黨中央決定的都支持

新北市國民黨立委羅明才反罷免，請到與新北淵源很深的台北市副市長李四川相挺。（記者翁聿煌攝）

2025/08/15 09:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕823第二波罷免投票，新北市第11選區國民黨籍立委羅明才，自嘲成為北北基桃唯一被「霸凌」對象，他表示還好他人緣不錯，雙北市所有的藍委最近都輪番來新店相挺，其中也包括被外界相傳2026新北市長熱門人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，究意他支持誰參選？羅明才說「大家都是黨的優秀人才，只要黨中央決定的我都支持」。

羅明才13日沒參加新北市選舉委員會舉辦的罷免羅明才案公辦罷免說明會，他表示自己的行程滿滿，除了每天上午到新店的重要路口向上班民眾請託反罷免，還去會勘新店運動中心，評估為地方爭取設置安坑運動中心的可能性，希望能在第一線與選民面對面，爭取支持。

羅明才說，面對罷免方的各種污衊與霸凌，服務處成立反罷免後援會，由黨主席朱立倫領軍，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、民眾黨主席黃國昌和雙北市的立委都輪番來新店相挺，還有劉和然和李四川等人。

羅明才說，「川伯」和他是老朋友，李四川16日上午要陪著他到仁愛與建國市場掃街拜票，李四川在新北市副市長任內，協助新店區推動多項基礎建設，讓民眾印象深刻，所以李四川來新店，宣傳反罷免一定能得到大家的支持。

羅明才稱讚李四川經驗豐富、苦幹實幹，備受基層與民眾肯定，但他是否支持李四川代表國民黨參選2026新北市長？羅明才說，「大家都是黨的優秀人才，只要黨中央決定的他都支持」，他先把823這一關挺過再說。

