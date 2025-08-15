政院宣布特別預算公布後1個月內普發現金 藍委林沛祥：以拖待變

國民黨立委林沛祥。（資料照）

2025/08/15 09:28

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發1萬元現金，特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，於7個月內發放完畢，對此，國民黨立委林沛祥今日表示，感覺行政院是在拖時間、以拖待變。另外，對於政院修正草案新增強化電力系統200億元，林沛祥也擔心其最終目的還是要撥補台電的虧損。

行政院院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發1萬元現金，且不排富，待立法院三讀修正後，才會送出特別預算案。根據修正草案，經費上限從5450億元增至5900億元，普發現金將於特別預算案公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。

林沛祥表示，自己感覺政院在拖時間、以拖待變，現在全民真的認為普發現金有其必要，也很高興執政者順應民意、苦民所苦，時間上要好好討論是不是一定會發，因為過去一年多來，行政單位很多說白話、甚至做抹黑、扭曲事實的動作，會擔心他們在拖時間的在野立委應該不止他一人而已。

對於修正草案新增強化電力系統200億元，林沛祥也表示，至少有順應民意，不過還是要好好審視，為什麼要增加這200億元，如果單純是為了恢復南部被吹倒的電桿，並施作電桿地下化，保持電網韌性，那還可以接受。但如果僅是找個名目，應讓大家知道是如何加強電網韌性，不能再打馬虎眼，找一個朝野都能接受的名稱，重新編列預算，但最後的目的，還是要撥補台電的虧損，那是不能被接受的，還是要務實的逐條審查，這是國會議員的職責。

