政院通過追加預算民眾黨不買單 吳靜怡：盼別扯後腿、為擋而擋

2025/08/15 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」、「韌性特別條例修正草案」，但政治工作者周軒指出，政院才剛宣布準備發1萬元，民眾黨又立刻發聲說有意見，他為此直言，看來還要等一陣子才能發1萬。媒體人吳靜怡今上午也發文表示，行政院已經化解了憲政危機，更將一個被當作肉票的民粹法案升級為產業大補丸，希望民眾黨這次不要再為擋而擋！

行政院會昨通過114年度中央政府總預算追加預算案、韌性特別條例修正草案，前者共計編列878億4136萬餘元，後者則將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，其中2350億元確定將用於普發現金。

不過民眾黨立法院黨團表示，針對原住民保留地禁伐補償、提升國軍待遇及核三重啟公投將給予支持，並稱其餘各部會包山包海的追加案，立法院過去基於監督職權早已依法刪除，未來將從嚴審查不容一絲浪費。民眾黨團也稱，韌性特別條例修正草案預算規模擴大至5900億元，並質疑強化電力系統已有編列在災後重建條例，民眾黨團認為不應該巧立名目、暗渡陳倉填補台電財務黑洞。

周軒對此發文質疑，「行政院才剛宣布新的特別預算準備發一萬元了，民眾黨立刻發聲明說有些項目我有意見，像補台電的跟補之前藍白亂刪亂凍的業務費，不准給我編」，他也「看來要能夠發一萬元，還要等一陣子了」。

周軒在另一則發文也指出，「行政院今天提出的特別預算中包含『強化電力系統』200億，主要是強化全台灣各科學園區、工業區的電網。包括北士科，輝達要蓋台灣總部的地方」。周軒也說明，該處也是民眾黨說是柯文哲政績的地方，結果民眾黨反對這筆預算。對此他也諷刺「民眾黨想讓輝達供電不穩，台灣股民們之後賠錢記得找民眾黨」。

吳靜怡今上午也在臉書發文表示，國民黨在《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》立法過程中巧妙地設下了一個陷阱，將全民普發一萬元的現金，變成了挾持國家重要預算的「贖金」，930億元的產業救命錢與1500億元的國土安全強化經費，被綁在普發現金這輛反罷免民粹戰車上。

吳靜怡表示，為解決立法院將「普發現金」作為「肉票」來綑綁其他緊急因應方案，行政院提出草案包含產業支持、電力韌化、弱勢關懷等共同整合，形成一張整合式的經濟韌性圖。

吳靜怡提到，此次改由行政院主動提案、避免立法院擅自增列預算，是為了維持合憲性，解除以往違憲疑慮，民眾黨若強硬阻擋修正草案，很可能被貼上「扯後腿」的標籤。

吳靜怡在文末也直言，行政院已經化解了憲政危機，更將一個被當作肉票的民粹法案升級為一份兼顧民生、產業與國安的「大補丸」，總之，民眾黨黃國昌不缺一萬，但我要！

