陳佩琪法庭大吼沒被記名 四叉貓質疑特權：這樣大鬧還能沒事

台北地院昨持續開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，在庭訊結束後，柯文哲的妻子陳佩琪卻突然失控高聲呼喊，一度被法官要求記在筆錄上，之後在柯的律師鄭深元求情下法官才表示不須記名。（資料照）

2025/08/15 09:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院昨持續開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，在庭訊結束後，柯文哲的妻子陳佩琪卻突然失控高聲呼喊，一度被法官要求記在筆錄上，之後在柯的律師鄭深元求情下法官才表示不須記名。對此網紅四叉貓發文質疑「憑什麼陳佩琪大鬧法庭不用被記錄？」、「這不是特權，什麼才是特權？」

台北地院昨開庭審理京華城弊案，在庭訊結束、審判長江俊彥宣布「退庭」後，陳佩琪突然失控高喊「請問他（柯文哲）做了什麼，叫作犯罪嫌疑重大！」，江俊彥立即厲聲指著戴著口罩的陳並問法警：「她是誰？把她拘束起來！」並要求記明筆錄，若再繼續叫囂，將禁止她旁聽。

請繼續往下閱讀...

柯的律師鄭深元為此連忙求情，解釋這位婦人就是柯文哲的妻子，情緒一時不穩定，希望不要將她的姓名記明於筆錄，江俊彥才知該女是陳佩琪，隨後向書記官表示不須記名，但筆錄仍須記錄有發生旁聽民眾咆哮法庭的事，隨後正式退庭。

對此四叉貓發文質疑「這不是特權，什麼才是特權？」，他表示「我上次去旁聽，手機響了都要被實名記錄在法庭筆錄之中，憑甚麼陳佩琪大鬧法庭不用被記錄？」

四叉貓也提出疑慮，「今天讓她這樣大鬧還能沒事，誰知道改天會不會扔致命的不明物品去攻擊司法人員啊！」其他網友也紛紛表示「全國各案件法院開庭時幾乎沒有像這對夫妻如此囂張無度」、「換作一般人也可以這樣嗎…」、「有錢有大牌律師真好，大鬧法庭法官會裝瞎」。有網友更諷刺「大鬧法庭沒事，挑唆破草鬧北檢沒事，關門拒開妨礙檢調偵辦沒事，全推給下屬害其妻跳樓沒事，叫重要證人逃亡沒事」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法