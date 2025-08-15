為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌喊核廢深埋地下 吳崑玉酸蔥爆台北：大屯山岩漿離地表僅8公里

    民眾黨主席黃國昌宣稱，可以往地表下挖3到5公里，來放置高階核廢料，引發外界質疑。政治評論員吳崑玉質疑「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里」，並酸「蔥爆台北」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌宣稱，可以往地表下挖3到5公里，來放置高階核廢料，引發外界質疑。政治評論員吳崑玉質疑「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里」，並酸「蔥爆台北」。（資料照）

    2025/08/15 08:26

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌13日代表正方出席核三重啟公投第4場意見發表會，宣稱可以往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，來放置高階核廢料，引發外界質疑。對此有學者諷刺「我強烈懷疑有人要毀掉整個台灣」，政治評論員吳崑玉也質疑「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里」，並酸「蔥爆台北」。

    民眾黨主推的核三延役公投將於23日投票，近日中選會舉辦多場核三延役公投意見說明會。黃國昌13日以正方代表發言時提出「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal）的嶄新技術，稱可以往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，將高階核廢料「注入」結晶岩層，引發大批網友吐槽。

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對此發文質疑「奇言共賞，我強烈懷疑有人要毀掉整個台灣（攤手）」。政治評論員吳崑玉也在臉書發文諷刺「往下打3-5公里埋核廢料？大屯山岩漿庫距地表也不過8公里！蔥爆台北……」。對此網友紛紛質疑「他真的有博士學位嗎？」、「這種基本的知識都不知道」、「有時候真的懷疑他們是不是都被外星人控制了」，有網友更酸「要不要先把他家的停車場貢獻出來埋放核廢料，這樣才有機會選上新北市長。」

    台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾則在臉書發文詢問網友「你同不同意在墾丁南灣、也就是核三現址，挖四公里的坑作為核廢最終掩埋場？」杜奕瑾在留言區也直言「反宣導『核電廠現址深埋可以有效存核廢』，不只現在居民、遊客會反對、還會成為世界奇觀唷」、「國際深埋計劃在人煙少的地方已經失敗，台灣想深埋在旅遊勝地？」

    對此網友也紛紛質疑「你要先能挖出一個比玉山還高（深）的坑才行」、「核三就恆春斷層經過，為什麼要繼續使用這種地方？」、「那個坑還要能防水能抗震……我覺得那邊不行」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播