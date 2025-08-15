黃國昌喊核廢深埋地下 吳崑玉酸蔥爆台北：大屯山岩漿離地表僅8公里

民眾黨主席黃國昌宣稱，可以往地表下挖3到5公里，來放置高階核廢料，引發外界質疑。政治評論員吳崑玉質疑「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里」，並酸「蔥爆台北」。（資料照）

2025/08/15 08:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌13日代表正方出席核三重啟公投第4場意見發表會，宣稱可以往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，來放置高階核廢料，引發外界質疑。對此有學者諷刺「我強烈懷疑有人要毀掉整個台灣」，政治評論員吳崑玉也質疑「大屯山岩漿庫距地表也不過8公里」，並酸「蔥爆台北」。

民眾黨主推的核三延役公投將於23日投票，近日中選會舉辦多場核三延役公投意見說明會。黃國昌13日以正方代表發言時提出「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal）的嶄新技術，稱可以往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，將高階核廢料「注入」結晶岩層，引發大批網友吐槽。

請繼續往下閱讀...

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對此發文質疑「奇言共賞，我強烈懷疑有人要毀掉整個台灣（攤手）」。政治評論員吳崑玉也在臉書發文諷刺「往下打3-5公里埋核廢料？大屯山岩漿庫距地表也不過8公里！蔥爆台北……」。對此網友紛紛質疑「他真的有博士學位嗎？」、「這種基本的知識都不知道」、「有時候真的懷疑他們是不是都被外星人控制了」，有網友更酸「要不要先把他家的停車場貢獻出來埋放核廢料，這樣才有機會選上新北市長。」

台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾則在臉書發文詢問網友「你同不同意在墾丁南灣、也就是核三現址，挖四公里的坑作為核廢最終掩埋場？」杜奕瑾在留言區也直言「反宣導『核電廠現址深埋可以有效存核廢』，不只現在居民、遊客會反對、還會成為世界奇觀唷」、「國際深埋計劃在人煙少的地方已經失敗，台灣想深埋在旅遊勝地？」

對此網友也紛紛質疑「你要先能挖出一個比玉山還高（深）的坑才行」、「核三就恆春斷層經過，為什麼要繼續使用這種地方？」、「那個坑還要能防水能抗震……我覺得那邊不行」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法