為普發現金解套 政院：產業支持與國土韌性都是「肉票」

行政院長卓榮泰昨到台中與業者座談，傾聽業者在此波美國對等關稅政策所受衝擊影響，機械業者已要求特別預算趕快過，「產業界真的不能再等」。（行政院提供）

2025/08/15 07:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，拍板普發萬元現金，且不排富，待立法院三讀修正後，才會送出特別預算案。政院人士強調，「產業支持方案及國土安全韌性經費，都是普發現金的肉票」，行政院必須要主動解套。

政院人士指出，政院原本傾向不違憲普發，但普發萬元現金綁著產業支持方案，昨天政院提出的特別條例修正案，產業支持的經費已從原本的930億元，增加第2期200億元，總計達1130億元。

「特別條例綁著產業救命錢」，該名人士強調，8月7日後20%的暫時關稅已上路，產業衝擊實質正在發生中。執政團隊跟業者天天座談處理因應措施，不可能當面回答都推給「卡在一萬塊」。

他強調，產業支持方案以及國土安全韌性經費，都是普發現金的肉票。行政院長卓榮泰昨到台中與業者座談，傾聽業者在此波美國對等關稅政策所受衝擊影響，機械與工具機業者已要求特別預算趕快過，「產業界真的不能再等」。

