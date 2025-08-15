何時普發現金？ 行政院：最快9月啟動

行政院會昨通過韌性特別條例修正草案，拍板普發現金發放期程為特別預算案通過後1個月開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。（資料照）

2025/08/15 07:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會昨通過韌性特別條例修正草案，拍板普發現金發放期程為特別預算案通過後1個月開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。政院人士表示，新法提供7個月領取的時間，讓民眾有更充裕的時間安排領取，比原條文要求限時2個月內就要領取完畢，更為便民。如果朝野有共識，立院9月上旬完成法制化程序，行政團隊有望9月就能普發現金。

國民黨立委李彥秀昨質疑「此次普發現金居然要『準備7個月』」，對此，行政院發言人李慧芝強調，有關行政院院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第3條、第6條、第9條修正草案」討論案相關內容，行政院已於昨天11時42分召開院會後記者會當中說明，並同時將修正條文提供與媒體，12時40分便將修正條文公布於行政院官網。

李慧芝說，韌性特別條例第9條修正部分已明確說明是在「特別預算公布後1個月內開始執行發放作業」，也就是說，準備時間是在特別預算公布後的「1個月內」，絕無「準備7個月」的狀況，建議李彥秀可至行政院官網瞭解條文內容。

政院人士指出，有人錯誤批評普發現金要花7個月時間，實際上行政團隊將壓縮行政流程時間，特別預算案一旦通過1個月內就能發放。

政院人士解釋，前次普發現金6000元，從籌辦到公布共耗時2個月開始發放，這次是財政部必須在特別預算案公布後1個月內，就讓民眾可以自由選擇喜歡的管道領取普發現金。參照過往經驗，包含3倍券、5倍券、普發現金的領取時間，都有6個月到7個月時間。

政院人士強調，若朝野對普發現金有共識，立院如能在接下來1週至2週內通過攸關普發現金的韌性特別條例修正案，相信行政院也能儘速在8月底前就提出韌性特別預算案，而一旦立院9月上旬完成法制化程序，行政團隊有望9月就能普發現金，讓民眾儘早領取。

