日本反送中女神被造謠是香港人 矢板明夫揭謠言出處

2025/08/15 07:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人矢板明夫指出，近日他分享被稱為「日本反送中女神」的平野雨龍即將訪台，網路卻謠傳其為香港人、刻意隱瞞自己身分，對此矢板明夫發文闢謠，強調先前在日本的選舉中平野雨龍就一直被親中人士攻擊，為此她也曾公開自己的戶籍自證她家往上三代全都是日本人。矢板明夫直言，這凸顯「台日如何合作，對抗來自中國的威脅」的重要性。

矢板明夫在臉書發文指出，昨日他分享被稱為「日本反送中女神」的社會運動人士平野雨龍即將訪問台灣、並出席印太戰略智庫舉辦的研討會，有人卻留言質疑「平野雨龍是香港人歸化的日本人，卻對日本社會隱瞞自己的過去」。

矢板明夫表示，關於平野雨龍可能是香港人的爭議，在日本的網上確實有很多。但他也強調，這件事正是研討會要談的主題——「中國的認知戰」。

矢板明夫說明，平野雨龍是近期日本媒體非常注目的政治新星。在剛結束的日本參議院選舉中，她在東京以無黨籍身分參選，儘管最終未能當選，卻贏得了23萬5000多票的支持，而她最主要的訴求就是「反共抗中」。

矢板明夫直言，很明顯，有人因為她支持香港、反對中共，而散播謠言，說她「刻意隱瞞自己身分」、「不誠實」、「不是真日本人」，意圖使日本選民懷疑她、妨礙她當選國會議員。

矢板明夫也提到，在選舉期間，平野雨龍一直被日本的親中人士攻擊「是香港人歸化的」，由於怎麼解釋都還是被懷疑，平野雨龍在網上公開了自己家的戶籍和家庭構成。她家往上三代，全都是日本人。她自己本人也出生在千葉縣。

矢板明夫指出，謠言的出處是，當年她為了聲援香港，曾在自媒體上寫下類似「我們都是香港人」的聲援言論。另外，還有「雨龍」這個她自己取的名字，比較不像一般日本人的名字。

矢板明夫表示，前幾天有個澳洲楊蘭蘭，怎麼看都是中共高官的家人，卻被刻意謠傳為台灣人。而明明就是日本人的平野雨龍，被刻意謠傳為香港人，背後都是認知戰的黑手。更凸顯「探討台日如何合作，對抗來自中國的威脅」的重要性。

