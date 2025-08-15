為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨籍屏東縣前議員劉育豪肝癌病逝 享年58歲

    屏東縣前議員劉育豪14日晚上8點多病逝，享年58歲。（取自劉育豪臉書）

    屏東縣前議員劉育豪14日晚上8點多病逝，享年58歲。（取自劉育豪臉書）

    2025/08/15 06:15

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨籍屏東縣前議員劉育豪因肝癌14日晚上8點多病逝，享年58歲，親友得知消息後紛紛表達不捨，立委伍麗華、徐富癸、縣議員梁育慈等人紛紛在臉書發文悼念。

    劉育豪是屏東科技大學企管系碩士，曾經擔任室內設計師，後來從政，當過兩屆屏東市民代表、兩屆屏東縣議員，曾經是總統府秘書長潘孟安擔任立委時的服務處副主任，對於黨內事務相當熱心，擁有好人緣，去年經診斷罹患肝癌，一年來積極抗癌，歷經兩次換肝，最後仍不敵病魔病逝，

    立委徐富癸在臉書留言「不捨豪哥的離開，懷念他對大家的好」、立委伍麗華留言「育豪議員很善良，實在不捨」，縣議員梁育慈說，「豪哥一身奉獻政治工作超過20年，滿腔熱血，為家鄉、為理念燃燒生命全力以赴，希望一路好走，非常感恩。」

    劉育豪在罹患肝癌住院期間，許多議會同事和親朋好友都前往探視，他也都是樂觀以對，上個月還在臉書上發出最後一篇的貼文，認為屏東有他人生中最美好回憶，美好的人、美好的小吃與美好的經歷，對於屏東充滿了眷念，沒想到一個月後就離開人世。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播