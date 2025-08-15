民進黨籍屏東縣前議員劉育豪肝癌病逝 享年58歲

屏東縣前議員劉育豪14日晚上8點多病逝，享年58歲。（取自劉育豪臉書）

2025/08/15 06:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨籍屏東縣前議員劉育豪因肝癌14日晚上8點多病逝，享年58歲，親友得知消息後紛紛表達不捨，立委伍麗華、徐富癸、縣議員梁育慈等人紛紛在臉書發文悼念。

劉育豪是屏東科技大學企管系碩士，曾經擔任室內設計師，後來從政，當過兩屆屏東市民代表、兩屆屏東縣議員，曾經是總統府秘書長潘孟安擔任立委時的服務處副主任，對於黨內事務相當熱心，擁有好人緣，去年經診斷罹患肝癌，一年來積極抗癌，歷經兩次換肝，最後仍不敵病魔病逝，

請繼續往下閱讀...

立委徐富癸在臉書留言「不捨豪哥的離開，懷念他對大家的好」、立委伍麗華留言「育豪議員很善良，實在不捨」，縣議員梁育慈說，「豪哥一身奉獻政治工作超過20年，滿腔熱血，為家鄉、為理念燃燒生命全力以赴，希望一路好走，非常感恩。」

劉育豪在罹患肝癌住院期間，許多議會同事和親朋好友都前往探視，他也都是樂觀以對，上個月還在臉書上發出最後一篇的貼文，認為屏東有他人生中最美好回憶，美好的人、美好的小吃與美好的經歷，對於屏東充滿了眷念，沒想到一個月後就離開人世。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法