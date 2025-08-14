蔣萬安稱「不要只想著快樂在一起」 政院：戲謔發言有失格調

台北市長蔣萬安（中）出席智慧城市卓越貢獻獎頒獎典禮前受訪。（記者陳志曲攝）

2025/08/14 23:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長蔣萬安稱「行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起」，對此，行政院發言人李慧芝表示，今天在院會討論「追加預算」案，行政院長卓榮泰尋求地方政府意見時，台中市長盧秀燕提出內容偏離主題，因此卓揆兩度請盧秀燕以議程為主來討論，由於辦理年度追加預算是為解決114年度中央與地方政府的財政短缺問題，很遺憾蔣萬安卻戲謔式發言，有失格調。

行政院今在院會討論「114年度中央政府總預算追加預算案」，與會人士表示，在主計總處說明後，盧秀燕突然離題發言，先是提到中央政府總預算是歷史新高，又說行政機關民調低是因為地方性補助款遭到刪減，導致計劃無法執行。

與會人士指出，今天行政院院會開始時氣氛融洽，每位首長桌上都有環境部彭啟明贈送給部會及六都首長的盆栽與裝盆栽的織布袋，盆栽來自屏東來台北建國花市創業的夫妻，而織布袋是為了響應日內瓦全球塑膠公約即將簽訂，環境部與台北市政府攜手合作，中央和地方「快樂在一起」和建國花市一半的攤商一同響應限塑、環保的活動。

不僅如此，行政院所提的丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例，在立法院有了快速地進展，卓榮泰在院會開始時兩度向立法院韓國瑜院長以及立法院朝野各黨團表達謝意。卓揆旋即尋求地方首長共同支持，由中央與地方共同解決問題。

不過，與會人士指出，盧秀燕卻在此時提出與「追加預算」議案完全無關的發言，刻意打破中央與地方、行政與立法共同合作的氛圍，顯然是有備而來。因此卓榮泰才忍不住批盧秀燕，「我們是來討論會議事項，共同解決問題，不是來創造聲量」。卓揆也嚴詞請各部會及地方首長尊重會議進行，先以議程討論為主，如果想要製造聲量，「請另外再約時間」。

