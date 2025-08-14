普發1萬要等7個月？藍白立委批政院拖時間

國民黨立委王鴻薇。（資料照，記者劉宛琳攝）

2025/08/14 23:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，修正發放現金1萬元作業執行期間為7個月。國民黨立委王鴻薇表示，政院搞特別條例修正案根本在拖時間，呼籲政院尊重立法院通過的版本儘速完成發放；民眾黨立委張啓楷則批政院毀憲亂政，視財政紀律和憲法於無物，造成普發現金1萬非常嚴重的延誤。

王鴻薇表示，行政院終於願意普發現金1萬元，但現在弄了一個特別條例修正案，就是自己在拖時間，政院應尊重立法院三讀通過的版本，在今年10月底前完成發放。如果政院在10月底之前，把所有實體、線上登記申請發放全部建置完成，讓所有通過完成登記的民眾都可以拿到1萬元，那接下來留半年或一年，讓2300萬的民眾都可以領到現金，她個人是支持的。

民眾黨立委張啓楷質疑，行政院長卓榮泰對於要普發現金1萬元給每個人，是多麼的心不甘情不願？行政院竟然毀憲亂政，視財政紀律和憲法於無物，立法院剛通過、總統府剛公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」， 行政院就馬上提出修正案，造成普發現金1萬非常嚴重的延誤。

張啟楷指出，依照立法院三讀通過的版本，是要在今年10月31日前，1萬元要到發放到每一個人手上去，結果行政院提出來的修正版本，還要等立法院三讀通過後，再提特別預算，特別預算公告後的一個月才開始發放，「要整整7個月才完成這整個發放程序」，照這樣算下來，搞不好到明年10月31日都沒辦法完成，這多嚴重的一個延誤。

