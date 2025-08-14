為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　政治

    南投罷團祝游顥早日康復 嚴正澄清未落井下石

    國民黨南投縣立委游顥，近期因忙著反罷免等行程過度勞累，12日出現血尿一度掛急診。（取自游顥臉書）

    國民黨南投縣立委游顥，近期因忙著反罷免等行程過度勞累，12日出現血尿一度掛急診。（取自游顥臉書）

    2025/08/14 22:06

    〔記者張協昇／南投報導〕 國民黨立委游顥近期因忙著反罷免行程、過度勞累，12日出現血尿，一度掛急診就醫，游顥陣營今（14日）指有罷團支持者嘲諷是「悲情牌」、甚至影射捏造病情，希望罷團能約束支持者。對此，罷團「去游除垢」表示，對游健康深表關心，祝福他保重身體、早日康復，並澄清有心人士在網路上蓄意造謠，聲稱罷團及領銜人對於游顥病況落井下石，這都不是事實。

    游顥陣營說，近期游顥不停在災區奔走，於風雨中勘災，幫忙民眾處理災情通報，還要反對惡意罷免，身心壓力巨大，不堪重負病倒。然而，卻有罷免游顥的支持者在群組內大肆嘲笑這是「悲情牌」、甚至影射病情是捏造，還拿游顥生病的照片藉機消費「委員還要去雲林看診」，實在非常沒有人性。

    「去游除垢」則表示，支持罷免的各界人士相當多，罷團實在難以一一約束，對於游委員身體不適，罷團志工及領銜人均深表關心，並祝福他保重身體，早日康復。而罷團也注意到，有心人士在網路上蓄意造謠，聲稱罷團及領銜人對於游顥落井下石、甚至嘲笑其身體狀況，罷團必須嚴正澄清，這些言論純屬不實捏造，與事實完全不符。

