行政院：預算公布後1個月內普發1萬 並非藍委指稱準備7個月

行政院說，普發現場條文是規範特別預算公布後的「1個月內」，並不是國民黨立委李彥秀指稱的「此次普發現金居然要『準備7個月』」。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/08/14 22:28

〔中央社〕行政院會今天通過韌性特別條例修正草案，拍板普發現金發放期程為特別預算案通過後1個月內。行政院表示，國民黨立委李彥秀稱「此次普發現金居然要『準備7個月』」，但條文是規範特別預算公布後的「1個月內」，絕無準備7個月。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元。新增的450億元額度，將預留200億元用於第2期產業支持，還有200億元用以強化電力韌性、加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費，也訂下發放期程為特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，7個月內發放完畢的規範。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，李彥秀稱「此次普發現金居然要『準備7個月』」等語，但行政院會今天通過的修正案，是明文指特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，且行政院上午11時42分召開院會後記者會時說明時，就將修正條文提供與媒體，修正條文中午12時40分也公布於行政院官網。

李慧芝說，韌性特別條例第9條修正部分已明確說明是在「特別預算公布後1個月內開始執行發放作業」，也就是說，準備時間是在特別預算公布後的「1個月內」，絕無「準備7個月」的狀況，建議李彥秀可至行政院官網瞭解條文內容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法