為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    行政院：預算公布後1個月內普發1萬 並非藍委指稱準備7個月

    行政院說，普發現場條文是規範特別預算公布後的「1個月內」，並不是國民黨立委李彥秀指稱的「此次普發現金居然要『準備7個月』」。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

    行政院說，普發現場條文是規範特別預算公布後的「1個月內」，並不是國民黨立委李彥秀指稱的「此次普發現金居然要『準備7個月』」。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

    2025/08/14 22:28

    〔中央社〕行政院會今天通過韌性特別條例修正草案，拍板普發現金發放期程為特別預算案通過後1個月內。行政院表示，國民黨立委李彥秀稱「此次普發現金居然要『準備7個月』」，但條文是規範特別預算公布後的「1個月內」，絕無準備7個月。

    行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元。新增的450億元額度，將預留200億元用於第2期產業支持，還有200億元用以強化電力韌性、加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費，也訂下發放期程為特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，7個月內發放完畢的規範。

    行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，李彥秀稱「此次普發現金居然要『準備7個月』」等語，但行政院會今天通過的修正案，是明文指特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，且行政院上午11時42分召開院會後記者會時說明時，就將修正條文提供與媒體，修正條文中午12時40分也公布於行政院官網。

    李慧芝說，韌性特別條例第9條修正部分已明確說明是在「特別預算公布後1個月內開始執行發放作業」，也就是說，準備時間是在特別預算公布後的「1個月內」，絕無「準備7個月」的狀況，建議李彥秀可至行政院官網瞭解條文內容。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播