    政治

    核三公投藍白合 柯志恩：高雄要創造823奇蹟打臉錯誤能源政策

    國民黨主席朱立倫、民眾黨黃國昌及藍委柯志恩、蘇清泉一起喊，823大家一起出來運動一下，投下同意票核，三投同意、經濟有戰力。（記者李惠洲攝）

    國民黨主席朱立倫、民眾黨黃國昌及藍委柯志恩、蘇清泉一起喊，823大家一起出來運動一下，投下同意票核，三投同意、經濟有戰力。（記者李惠洲攝）

    2025/08/14 21:33

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕823核三延役公投倒數，國民黨今晚（14日）在高雄黨部舉辦核三重啟政策說明會，市黨部主委、立委柯志恩高喊「高雄要創造823奇蹟，用同意票打臉錯誤能源政策」！

    國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，立委柯志恩、陳菁徽、蘇清泉、林倩綺、許宇甄，以及市議員邱于軒、陳美雅、劉德林、陳玫娟等人齊聚黨部，呼籲民眾用選票守護能源安全與經濟發展。

    柯志恩說，726反惡罷創下「24+1」的佳績，823的戰場更關鍵，不僅要守住7位立委，更要用同意票告訴政府能源政策的錯誤。「4年漲5次電價，這不是補助1千億可以解決的，疫情期間油價低、台電還年年獲利超過200億，如今卻一天到晚補貼，錢不是花在基層，而是流向高層。」

    柯志恩說，即便公投過關需要500多萬票、難度極高，高雄沒有參與726的大罷免，但可以在823用同意票，讓賴清德的能源政策期中考死當。

    市議員邱于軒說，興達電廠3年自燃超過250次，顯示燃煤發電風險高且管理鬆散，呼籲選民「要穩電抗漲，就投同意票」；立委陳菁徽指出，今年5月核三停止後，台灣燃煤、燃氣發電比例飆升到8至9成，夜間甚至超過95％，導致空氣品質惡化，「高雄人已經承受3座火力發電廠的負擔，不能再用肺發電！」

    立委林倩綺說，再生能源占比目前連20％都達不到，距離2030年30％目標仍遙遠。「要確保AI產業與民生用電穩定，就要延長核三運轉時間，讓能源轉型有緩衝期」，屏東立委蘇清泉回憶，核三啟用帶動地方就業與發展，「如果它真的危險，居民早已離開」，他也批評，經濟部長郭智輝的發言是輕視恆春人。

    國民黨在高雄黨部舉辦核三重啟政策說明會。（記者李惠洲攝）

    國民黨在高雄黨部舉辦核三重啟政策說明會。（記者李惠洲攝）

