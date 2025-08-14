美關稅公布當晚吃大餐？藍白主席開砲郭智輝「心態還是郭董事長、郭大老闆」

經濟部長郭智輝惹議，民眾黨主席黃國昌（中）、國民黨主席朱立倫（左二）齊開砲。（記者李惠洲攝）

2025/08/14 21:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕經濟部長郭智輝今天（14日）遭爆料，美國對台課「20%+N」關稅公告當天，竟在飯店設宴，主題名稱是「當我們快樂再一起」，經濟部則回應郭是受邀出席，到場致意並與來賓寒暄後即離席；對此，藍、白黨主席今晚一起開砲，黃國昌更重批郭的心態還是郭董事長、郭大老闆，不僅郭智輝要下台，整個卓榮泰內閣全部都應解散重組！

黃國昌受訪表示，郭智輝不僅是爭議不斷，連台灣最重要的能源政策，郭智輝都搞不清楚狀況。「我在經濟委員會裡面質詢他好幾次，發現他連台灣的能源配比要怎麼樣達到的路徑，完全沒有任何概念」，再加上美國高關稅，整個賴政府應對荒腔走板，更不要說最近一連串的失言，充分展現他的心態還是郭董事長、郭大老闆。

黃國昌批評郭智輝沒有看見台灣人民生活所面對的問題、壓力跟痛苦，這樣子的部長還繼續讓他留在位子上，這不僅僅是郭智輝個人的傲慢，更是卓榮泰內閣整體的墮落，「台灣民眾黨的立場非常清楚，不僅僅是郭智輝要下台，整個卓榮泰內閣全部都應該解散重組！」

國民黨主席朱立倫今晚也被問到同樣問題，他簡單回應說，對於國民黨來講，現在是全力的反惡罷，一再呼籲政府就應該好好做事情，民眾現在最關心的就是關稅、貿易戰，以個南部風災、水災造成的災情，「如果官員今天不在乎民眾，我不知道這樣的官員還需要存在嗎？」

