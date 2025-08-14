青年基本法立院初審通過 范雲允力推三讀、全方面提升權益

立法院教育及文化委員會今初審通過「青年基本法草案」部分條文，民進黨立委范雲表示，未來將透過審查持續爭取，推動青年基本法盡速三讀，全方面提升青年權益。（資料照，記者張嘉明攝）

2025/08/14 20:45

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院教育及文化委員會今初審通過「青年基本法草案」部分條文，民進黨立委范雲表示，她除了在審查前與青年團體、代表對話與溝通，也在會中爭取多項建立青年參與政府機制條文，並通過數個附帶決議要求教育部提供細部規劃。她強調，未來將透過審查持續爭取，推動青年基本法盡速三讀，全方面提升青年權益。

范雲指出，立法過程就是實踐「青年基本法」精神的第一大步，因此在她提出版本後，就持續與兒少代表、學生自治組織及青年世代對話。今年4月，她和同黨立委吳沛憶陪同青年團體召開記者會，表達對教育部版草案的精進意見。

今日法條的進程，范雲說明，針對第三條主管機關的量能和跨部會能力，最後決定以教育部層級做為主管機關、搭配行政院青年會報進行跨部會協調；教育部青年署今天也承諾本法通過後會爭取員額和經費，部長鄭英耀更說明未來如何擴大青年專責單位也可再討論。

范雲表示，第六條明定「各級」政府都應有青年參與機制，並規範這些機制需保障背景的多元性，包含性別、族群和障礙等不利處境者參與及任一性別比規定，也須確保以民主方式運作；第二十六條青年政策白皮書，規範應每四年召開全國青年會議來擬定；第二十七條規定政府應每四年公告對於青年身心健康、社會參與等現況之統計。

她補充，第二十八條行政院青年會報，明定至少每半年召開一次，以及時回應青年需求；第二十九條規範政府將透過青年自行審議日期方式，訂定全國青年日。

針對青年關心的細節，范雲表示，她在會中提出附帶決議要求，教育部於六個月內提出參與機制詳細規劃、於六個月內完成聘任各部會相關會議的青年代表、於九個月內規劃提出世代影響評估機制、每四年比照兒少老人等身分進行青年生活現況調查。

她也要求，教育部和國發會檢討青年地方創生的支持機制，教育部及內政部檢討都會區的在學、初離校和初就業青年租金補貼額度；衛福部和教育部強化建置具性別與族群多樣性的諮商資源、具性別平等觀點的情感教育等。

此外，針對今天未有共識而保留的條文，范雲解釋，行政院版本將青年年齡從18歲起算、以跟兒少區別，但聯合國定義是從15歲起算，她已提出附帶決議要求行政院盤點少年也應該享有的青基法發展性權利。

對於18歲應有選舉罷免權，范雲說明，她過去不斷透過實際行動支持，也曾陪同青年發聲請行政院應研議納入青基法，但後續收到對只修法、不修憲的不同法律意見，因涉及法律專業問題、最終建議保留處理。

