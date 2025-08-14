卓揆提醒發言偏離主題事後卻反嗆 王立任批盧秀燕政治操作

卓揆與盧秀燕院會交鋒後又在台中產業交流座談會碰面，互動引關注。（圖：市府提供）

2025/08/14 20:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今日出席行政院會時，發言屢偏離主題，遭卓榮泰「提醒」要解決問題，不是創造聲量；民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，盧秀燕無視藍白立委大幅砍刪中央總預算事實，若真為民請命，應請藍白立委加速通過行政院追加預算，而非「離題」發言，做政治操作、搏聲量。

今日行政院會進行討論事項追加預算案時，盧秀燕多次提總預算創新高，財劃法跟計畫型補助款等相關問題，因偏離主題，遭卓榮泰提醒「是討論事情、共同解決問題，不是創造聲量的」；會後，盧秀燕不客氣強調，中央總預算皆創歷史新高，行政院的施政滿意度卻創下歷來同期新低，原因就在於中央刪減或縮減已核定的一般性補助款，「造成行政體系高度不滿」。

請繼續往下閱讀...

院會結束後，兩人下午又在台中舉辦的行政院與機械（含工具機）業者交流座談會中碰面，兩人互動引關注。

針對外界關切兩人在院會「吵架」，卓榮泰緩頰，「沒有這個事情」，行政院會是公開討論意見的地方，歡迎地方首長表示意見，「我都非常、非常地重視」；更說，行政院會討論提出追加預算案，跟盧市長表達的地方財政困難及希望協助的事項，內容、精神是一致的。

但盧秀燕則指出，身為地方首長當然必須替地方的預算據理力爭，也替人民及產業發聲，希望預算能夠有效的運用。

王立任不以為然指出，盧秀燕一再稱中央總預算史上最高，但台中市預算也史上最高，可見「預算史上最高」非並刪預算的理由，藍白立委大砍中央總預算下，中央與地方勢必共同面對後續效應， 盧真要替地方一般性補助款請命，應請藍白儘快通過行政院追加預算及解凍預算，而非在院會「離題」發言，既不是為人民發聲，更突顯她又是刻意政治操作、搏聲量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法