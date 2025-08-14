為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌、朱立倫同台比加油 談2026縣市長選舉「藍白合」這麼說

    民眾黨主席黃國昌（左二）、國民黨主席朱立倫（右二）今晚在高雄同台開講。（記者李惠洲攝）

    民眾黨主席黃國昌（左二）、國民黨主席朱立倫（右二）今晚在高雄同台開講。（記者李惠洲攝）

    2025/08/14 20:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌今（4日）晚南下高雄，參加國民黨在高雄舉行的「823公投重啟核三政策說明會南部場」，與國民黨主席朱立倫等人同台開講，並比出加油手勢，展現藍白合氣勢；對於2026年藍白在新北、嘉義等縣市長選舉的競合關係，黃國昌強調，民眾黨會以最大的誠意、善意，與所有在野勢力合作。

    2026年地方大選將於明年登場，民眾黨主席黃國昌近日表態參選新北市長，要讓自己成為最好的選擇，但也願意讓在野陣營共同推出一位最強的候選人；民眾黨立委張啓楷也積極布局嘉義，或不排除參選彰化縣。

    媒體今晚詢問黃國昌「現在藍白合作蠻密切的，未來在2026年縣市長選舉上，在新北、嘉義這兩個縣市要如何產生人選?」黃國昌表示，展望2026與2028，他說過非常多次，「最重要的目標是2028讓賴清德下台」，在實現這個目標過程中，回應社會的期待，從2026年到2028年，台灣民眾黨會本於最大的誠意、善意，與所有在野勢力來合作，當然目前最大的在野黨是中國國民黨，「我們也會展現最大的誠意、善意，在2028年拉下賴清德，以及2026年贏得地方大選，進行必要的協調跟溝通」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播