黃國昌、朱立倫同台比加油 談2026縣市長選舉「藍白合」這麼說

民眾黨主席黃國昌（左二）、國民黨主席朱立倫（右二）今晚在高雄同台開講。（記者李惠洲攝）

2025/08/14 20:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌今（4日）晚南下高雄，參加國民黨在高雄舉行的「823公投重啟核三政策說明會南部場」，與國民黨主席朱立倫等人同台開講，並比出加油手勢，展現藍白合氣勢；對於2026年藍白在新北、嘉義等縣市長選舉的競合關係，黃國昌強調，民眾黨會以最大的誠意、善意，與所有在野勢力合作。

2026年地方大選將於明年登場，民眾黨主席黃國昌近日表態參選新北市長，要讓自己成為最好的選擇，但也願意讓在野陣營共同推出一位最強的候選人；民眾黨立委張啓楷也積極布局嘉義，或不排除參選彰化縣。

請繼續往下閱讀...

媒體今晚詢問黃國昌「現在藍白合作蠻密切的，未來在2026年縣市長選舉上，在新北、嘉義這兩個縣市要如何產生人選?」黃國昌表示，展望2026與2028，他說過非常多次，「最重要的目標是2028讓賴清德下台」，在實現這個目標過程中，回應社會的期待，從2026年到2028年，台灣民眾黨會本於最大的誠意、善意，與所有在野勢力來合作，當然目前最大的在野黨是中國國民黨，「我們也會展現最大的誠意、善意，在2028年拉下賴清德，以及2026年贏得地方大選，進行必要的協調跟溝通」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法