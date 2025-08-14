賴清德指安全不能公投 黃國昌酸：民進黨第一個公投題目不就是核四

黃國昌批評民進黨政府，面對錯誤的能源政策，完全沒有任何檢討。（記者李惠洲攝）

2025/08/14 20:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕賴清德總統今天（14日）在民進黨中常會說，安全不能夠拿來公投，民眾黨主席黃國昌今晚在高雄受訪時反問，「民進黨不是公投民主起家的嗎？當初作為民進黨的第一個公投題目，不就是核四嗎？」

黃國昌今晚南下高雄，參加國民黨舉辦的「823公投重啟核三政策說明會南部場」，他受訪時說，今天來高雄，針對823核三延役公投進行說明，特別感謝國民黨朱立倫主席，還有柯志恩委員，與國民黨在高雄的黨公職，在台灣能源轉型關鍵時刻一起站出來。

黃國昌批評民進黨，過去8年全面執政情況下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛的代價由台灣人民承擔，台灣人民真的已經受夠了。「過去我們補貼了台電3000億，台灣人在短短4年忍受了3次漲價，沒有辦法再讓任何台灣人民可以忍受下去了!」

黃國昌批評民進黨政府面對錯誤的能源政策，完全沒有任何檢討，今天賴清德總統在民進黨中常會說，「安全不能夠拿來公投」，他想請問，「民進黨不是公投民主起家的嗎？當初作為民進黨的第一個公投題目，不就是核四嗎？」；過去民進黨可以拿核四來公投，現在其他在野黨要拿核三延役來公投，民進黨突然說這不是一個可以公民投票事項，「再度顯現綠能你不能，民進黨徹底的雙標」，而且更嚴重的是，完全背棄民進黨過去人民作主的理念。

黃國昌說，台灣是全體台灣人的，不是民進黨的，民主是人民作主，不是民進黨作主。他相信所有台灣人民團結起來，「給民主進步黨教訓、給賴清德教訓，已經成為社會最大的共識了」，也拜託大家8月23日一定要出來投票，核三延役投同意，為台灣爭空氣。

