國安案件輕判、無罪成常態 法政學者籲思考行政防堵

2025/08/14 20:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國江蘇省南通市台辦為達成國務院「管考」，前年指示「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍組旅遊團赴中參訪，因正值總統大選，蔡被依「反滲透法」等罪嫌起訴，但法官認為出遊者「自費」機票赴中，不存在對價關係，判蔡女無罪。法政學者坦言，現在很多國安案件到了法官那邊，不一定能重判，多數案件是輕判或無罪。

據了解，原籍中國江蘇省的中國籍配偶蔡占萍，嫁到台灣已逾20年，在南部相當熱衷政治活動，她成立「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」，經常舉辦兩岸交流活動。

雄檢查出，蔡占萍於2023年10月間受南通市台辦人員指示，率團共30餘人赴江蘇省南通市，參加者僅需付機票費用，全程落地招待，蔡女於返國後在通訊軟體群組內，向群組成員提及支持特定政黨及候選人的言論。

不過，高雄地院法官審酌蔡女是旅程結束後近1個月才發文，依相關事證，難認貼文與旅遊有對價關係，且成員赴中旅遊是否接受落地招待尚屬有疑，難認蔡女受滲透來源資助，並利用網際網路為特定候選人宣傳，相關罪證不足，今判無罪。

另外，台北市松山區7名里長被控2023年6月、10月間，分別接受中國上海市官方人員資助，前往上海等地旅遊參訪，中方人員藉此贊助在2024年總統、立委選舉前，發揮政治影響力以支持特定政黨候選人，北檢今日以罪嫌不足將相關人等不起訴處分。

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗今天受訪表示，刑事方式處理國安案件，法官會依據「罪刑法定原則」，有無觸犯「反滲透法」、「選罷法」關鍵在於證據，無論一般法院或國安法庭，若無關鍵證據，通常法官難以量判，從過往案例來看，即便能夠判刑，幾乎都是輕判。即便未來成立國安法庭，若證據不足情況下，也會遭遇相同問題。

羅承宗分析，類似中共滲透、間諜行為的案件，要找到證據並不容易，只要用中國微信私密通信，檢調單位也調不到中國平台的資料。實務上，金流更難查到，所以要以「反滲透法」接受境外敵對勢力指示，或接受其資金來定罪，其實不是那麼簡單。

羅承宗說，不要再迷信「刑事」方式能處理所有國安案件，現在很多國安案件到了檢察官、法官那邊，都不一定能起訴、判刑。政府可以訂定「境外勢力代理人法」，規管那些跟中共接觸的組織，若有不法便可開罰，但目前藍白掌握國會多數，此途徑暫時無解。

他強調，因為國安案件難以蒐證，案件送到法院幾乎是判無罪，或許賴政府的國安單位要去思考，該如何以「行政權」方式防堵此類情況，會比立法途徑或寄望於國安法庭有效率。

