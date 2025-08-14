為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    再次選黨主席或交棒?朱立倫：迎戰823 沒時間空間讓綠營見風插針

    國民黨黨主席朱立倫（中）強調，國民黨要團結一致，大家共同打贏8月23日這一場選戰。（記者李惠洲攝）

    國民黨黨主席朱立倫（中）強調，國民黨要團結一致，大家共同打贏8月23日這一場選戰。（記者李惠洲攝）

    2025/08/14 19:47

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨10月將進行黨主席改選，黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕日前傳出無意參選，現任黨主席朱立倫會選擇再次參選還是交棒?對此，朱立倫今天（14日）在高雄受訪時被問到此問題，但他技巧性閃避，並未明確答覆，只回答現在沒有任何時間、空間，讓綠營見風插針，國民黨要團結一致，大家共同打贏8月23日這一場選戰。

    國民黨今晚在高雄舉行「823公投重啟核三政策說明會南部場」，朱立倫於晚間7點到場接受聯訪，媒體問說「外傳台中市長盧秀燕沒有要選黨主席，主席未來會選擇再次參選，還是說會打算交棒?」

    朱立倫回說，「8月23日我們面臨最大的挑戰，有7席最優秀的同事正在被罷免」，一定要反惡罷、戰獨裁，一定要全力力挺7位同志，且還要面對公投的挑戰。「現在我們沒有任何時間、空間，讓對方綠營見風插針」，只有團結一致，大家共同打贏8月23號這一場選戰。

    媒體又問「主席今天會跟黃國昌同台，未來在縣市長合作上面，會不會有一些溝通？」。朱說，現在持續在8月23日這一場公投戰役當中，及反惡霸的戰役，跟民眾黨一起團結努力，他特別謝謝黃國昌主席今天到高雄來，國民黨禮拜天在雲林場，希望黃國昌如果可以的話，也到雲林來；禮拜一在台北，黃國昌也會參與國民黨的公投說明會。

    此外，國民黨們這個周末有7、8場各地反惡罷活動，朱立倫特別謝謝黃國昌一起來參與，也謝謝民眾黨大家一起來支持。

