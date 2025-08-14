國台辦盼金門與廈門通橋 陸委會批為「融台促統」無此需求

陸委會指出，2019年習近平提出「習五條」，說要在金馬推動所謂「新四通」通水、通電、通氣、通橋，主要是要融台促統。圖為金門烈嶼距廈門最近的海岸，遠方為廈門夜景。（資料照）

2025/08/14 19:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕福建向金門供水工程正式通水7週年，中國國台辦昨聲稱，兩岸融合發展示範區意見進一步擘畫，「廈門金門門對門，鷺島浯島橋連橋」的美好願景。目前福建向金門通橋等前期技術準備已經完成，我們和金門鄉親熱切期盼願景早日變成現實。陸委會今日強調，「新四通」主要是要「融台促統」，目前沒有這個需求。

國台辦發言人朱鳳蓮說，福建沿海地區向金門供水工程於2018年8月5日正式通水，至今已供水7年。截至2025年8月4日，福建累計向金門供水超過4300萬噸，佔金門自來水廠日常供水總量的81.9%，水質合格率100%。

朱鳳蓮指出，目前福建向金門日均供水量約2.1萬噸，持續保障金門鄉親用水需求，有效保育地下水，為金門民生保障、建設發展解燃眉之急、免後顧之憂，受到金門鄉親的熱烈歡迎。通水至今，累計接待包括金門鄉親在內的100餘批次、2500多名台灣同胞參訪福建向金門供水工程，為兩岸交流交友交心增添動力。

朱鳳蓮更說，2023年實施的《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，進一步擘畫了「廈門金門門對門，鷺島浯島橋連橋」的美好願景。目前福建沿海地區與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備已基本完成，我們和金門鄉親一樣，熱切期盼願景早日變成現實。

對此，陸委會發言人梁文傑回應，2019年習近平提出「習五條」，說要在金馬推動所謂「新四通」通水、通電、通氣、通橋，主要是要融台促統。在實務上，通水、通氣、通電、通橋這些議題，都是屬於中央公權力，不是地方自治事項，要由中央政府來做全盤衡量和評估。

梁文傑指出，根據相關機關提供給我們的資料，金馬目前生活發展在水、氣、電等，都沒有匱乏之虞。而且關於通水部分，政府長期推動金門水資源的建設，譬如2006年到2024年，水利署已投入了將近23億元，包括完成金門淡化廠、大小金門的連通管、水庫地下水保育，以及淨水場、水管網路的改善等。

梁文傑強調，我們為什麼要做這些，就是要確保如果對方一旦因為情勢變化，然後水源被斷絕時，我們需要保有自有水源達75%以上。至於馬祖的部分，更沒有什麼通水、通氣、通電、通橋的需求，這是目前政府的態度。

