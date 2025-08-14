內政部估屋損慰助金增至4萬戶 擬再編15億納特別條例

內政部今天部務會報會後記者會由國土管理署說明「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進度」。（記者李文馨攝）

2025/08/14 19:07

〔記者李文馨／台北報導〕颱風丹娜絲重創中南部，政院先前核定20億元「家園復原慰助金」。內政部今天表示，已經收到3.9萬件慰助金申請，以估列4萬戶來算，大約仍需15億元，已納入災後特別條例中編列預算。在房屋修繕部分，目前受理有意願修繕約240戶，國土署希望9月底前全部修繕完畢。

內政部今天部務會報會後記者會由國土管理署說明「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進度」，出席官員包含內政部次長吳堂安、國土管理署長吳欣修、消防署主任秘書張裕忠。

針對家園復原慰助金發放情形，吳欣修指出，截至8月12日，台南市已受理3萬2520件慰助金申請、嘉義縣6471件、嘉義市受理345件，目前總計核撥件數為7578件。民眾若因房屋損壞嚴重，需在外租屋自住者，可憑「受災證明」申請中央擴大租金補貼。

媒體詢問，國土署原先規劃慰助金戶數為2萬戶、20億元，相關經費額度是否會再提升。吳欣修回應，這次屋損慰助金主要針對丹娜絲風災，後續的728豪雨則另有淹水救助金；以屋損慰助金來說，經費約還需要15億元，已納入特別條例，如果最終還是不足，特別預算內還有20億元預備金可以支應。

在房屋修繕方面，吳欣修說，國土署目前受理有意願修繕約240戶，初步已經完成現勘共94件，預計下週二（19日）前會全部現勘完成，現場報價並媒合廠商修繕，希望拚9月底前全部修繕完畢；另有15戶弱勢戶將由政府無償直接進場施作。

吳堂安補充，凡是在9月底前委由政府代為拆除完成者，費用一律由政府支應；而自行雇工於9月底完成拆除者可補助2萬元。此外，弱勢戶災屋修繕費用，將由政府全額負擔，一般戶災屋修繕循政府媒合機制在8月底前完成簽約者，可獲得修繕尾款補助2萬元。

丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案。（國土署提供）

丹娜絲風災家園復原慰問金。（國土署提供）

