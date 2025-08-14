立院初審通過「青年基本法」 年齡定義、18歲公民權保留送協商

立法院教育及文化委員會審查青年基本法草案。（記者陳志曲攝）

2025/08/14 19:13

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院教育文化委員會今日逐條審查「青年基本法草案」，盼以基本法落實「青年主流化」，以青年為主體，從青年觀點通盤考量政策、計畫及措施，保障青年參與公共事務的機會及管道。會中多數條文初審通過，但就青年「年齡」定義、增設青年發展基金及納入18歲公民權等保留送協商。

政院日前提出「青年基本法草案」共28條，重點包含明定青年定義為18歲以上、35歲以下的國民，政府除了每4年擬訂青年政策白皮書，各級政府也應建立青年事務行政體系、寬列青年發展費用，保障青年發展預算充裕；此外，政府鼓勵青年參與地方創生及社會創新、保障青年居住權益及友善育兒環境、強化家庭照顧及生育教養支持系統等。

教文委員會今逐條審查政院版、朝野立委所提各版本「青年基本法」，多數條文以政院版為基礎，朝野立委現場做文字調整後初審通過。不過，針對第二條年齡定義、第四條之一國民黨立委柯志恩所提「納入18歲公民權」、第十九條、及二十四條有關增設青年發展基金，因朝野未達共識，保留送黨團協商。

針對第二條青年定義，行政院版本設定「青年」為18歲到35歲，但若其他法令就青年年齡範圍，另有規定的話，從其規定；民眾黨團版則主張下修到16歲起；國民黨立委葛如鈞則認為應上修至45歲。

