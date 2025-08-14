批柯文哲「得了便宜還賣乖」！ 黃帝穎：北院其實很禮遇他

台北地院14日審理京華城案，提解在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

2025/08/14 19:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今（14日）開庭審理京華城案，前台北市長柯文哲針對審判長嗆「還要不要繼續押我，審判長自己獨處時好好想一想」。對此，律師黃帝穎指出，柯文哲在審理過程一再發表與程序無關的政治言行，北院其實很禮遇了，審判長今天都沒制止，但柯文哲已經過頭到對檢察官爆粗口、砸水杯，今天又嗆審判長，擺明「得了便宜還賣乖」。

柯文哲今日於詰問證人完畢後連續發言7分鐘，將砲口從檢察官轉向審判長，說司法會不會更脆弱甚至崩潰是審判長的責任，「還要不要繼續押我，審判長自己獨處時好好想一想」；審判長江俊彥當庭回應，詰問證人程序與辯論不同，法院已適度讓柯文哲發表與證人證詞無關的內容，未制止他發言不代表可以想講什麼就講什麼，發言仍須切題「才是正辦」。

請繼續往下閱讀...

對此，黃帝穎今日在臉書發文指出，審判長未制止柯文哲程序無關發言，不代表柯文哲可一再政治言行干預司法，一般刑事案件，如果被告發表與程序無關的言論，審判長會引導，甚至制止。但柯文哲在審理過程一再發表與程序無關的政治言行，北院其實很禮遇，審判長今天說都沒制止，但柯文哲已經過頭到對檢察官爆粗口、砸水杯，今天又嗆審判長，擺明「得了便宜還賣乖」。

「審判長宣示獨立行使職權的意義是司法不受政治干預，」黃帝穎表示，柯文哲從「小草」包圍法院、民眾黨立委疑似造假偵訊錄音質詢法務部長、白黨民代及支持者法庭旁聽鼓譟，到柯文哲對檢察官爆粗口砸水杯、嗆法官，顯然政治干預司法。審判長今回應柯文哲說「合議庭獨立行使職權」，就是宣示司法不受政治干預。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法