為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批柯文哲「得了便宜還賣乖」！ 黃帝穎：北院其實很禮遇他

    台北地院14日審理京華城案，提解在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    台北地院14日審理京華城案，提解在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    2025/08/14 19:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今（14日）開庭審理京華城案，前台北市長柯文哲針對審判長嗆「還要不要繼續押我，審判長自己獨處時好好想一想」。對此，律師黃帝穎指出，柯文哲在審理過程一再發表與程序無關的政治言行，北院其實很禮遇了，審判長今天都沒制止，但柯文哲已經過頭到對檢察官爆粗口、砸水杯，今天又嗆審判長，擺明「得了便宜還賣乖」。

    柯文哲今日於詰問證人完畢後連續發言7分鐘，將砲口從檢察官轉向審判長，說司法會不會更脆弱甚至崩潰是審判長的責任，「還要不要繼續押我，審判長自己獨處時好好想一想」；審判長江俊彥當庭回應，詰問證人程序與辯論不同，法院已適度讓柯文哲發表與證人證詞無關的內容，未制止他發言不代表可以想講什麼就講什麼，發言仍須切題「才是正辦」。

    對此，黃帝穎今日在臉書發文指出，審判長未制止柯文哲程序無關發言，不代表柯文哲可一再政治言行干預司法，一般刑事案件，如果被告發表與程序無關的言論，審判長會引導，甚至制止。但柯文哲在審理過程一再發表與程序無關的政治言行，北院其實很禮遇，審判長今天說都沒制止，但柯文哲已經過頭到對檢察官爆粗口、砸水杯，今天又嗆審判長，擺明「得了便宜還賣乖」。

    「審判長宣示獨立行使職權的意義是司法不受政治干預，」黃帝穎表示，柯文哲從「小草」包圍法院、民眾黨立委疑似造假偵訊錄音質詢法務部長、白黨民代及支持者法庭旁聽鼓譟，到柯文哲對檢察官爆粗口砸水杯、嗆法官，顯然政治干預司法。審判長今回應柯文哲說「合議庭獨立行使職權」，就是宣示司法不受政治干預。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播