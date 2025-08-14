中國9月起強制繳交社保 陸委會：台商面臨很大成本挑戰

中國一名法學院畢業的女生，哽咽訴說自己實習期間，若扣除強制繳納的社保後，基本上沒錢可用。（圖擷取自網路）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國9月1日將嚴格執行強制繳交社保的規定，關於該項政策對中國台商的衝擊？陸委會發言人梁文傑今天表示，從目前規定來看的話，如果台商是中小企業的話，可能會面臨很大成本上的挑戰。

中國最高人民法院8月1日發布「關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）」，其中指出，雇主和員工之間不繳納社會保險費的約定無效，勞動者以此為由解除勞動合約時，有權請求用人單位支付經濟補償。

中國社保體系為五險一金，即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險與住房公積金。因應政策將於9月1日起實施，中國部分企業如北京環球影城、麥當勞，以及上海的小楊生煎等，均發布「招募退休人員」消息，藉此規避繳交社保。

梁文傑在陸委會記者會表示，這個強制交社保的規定之所以會出現，主要是因為過去在中國常常資方會與勞方協議就不交社保。大家要知道，其實社保要繳的金額是非常重的，以雇主來講，大概要繳一個勞工工資的30%到40%，以勞工來講，他要工資的10%至20%。

梁文傑舉例，如果你的工資是5000元人民幣，如果真的社保要繳的話，至少要繳1000元人民幣。對公司來講，可能要交2000元至3000人民幣給社保，所以過去常有中小企業就用勞資協議的方式不繳。

梁強調，未來如果強制都要繳的話，中小企業的營運成本會大幅提高，對於勞工本身的月收入實質所得會減少，當然會影響中國的內需消費市場，這部分我們會請海基會跟一些台商了解實際狀況。從目前規定來看的話，如果台商是中小企業的話，可能會面臨很大成本上的挑戰。

