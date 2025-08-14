為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中地院驚見中國律師執業？陸委會坦言「罕見」：由地檢署處理

    陸委會發言人梁文傑說，過去以此種方式來台的都是原告或被告，這次罕見有訴訟代理人，面對這樣的狀況，陸委會將會同法務部、移民署通盤檢視。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑說，過去以此種方式來台的都是原告或被告，這次罕見有訴訟代理人，面對這樣的狀況，陸委會將會同法務部、移民署通盤檢視。（記者陳鈺馥攝）

    2025/08/14 18:33

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台中地院審理民事案，傳出中國籍的劉姓律師主張擔任訴訟代理人，對造台籍律師當庭抗議。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天說，中國籍劉姓律師在申請來台的職業填表上，身分是填該公司「顧問」，來台後是否有在法院執行律師職務，或單純做該公司訴訟代理人，「這個事實並不明確」，要由台中地檢署處理。

    梁文傑在例行記者會提及，該案是台中地院一起民事訴訟案件，法院傳喚對方到庭，對方用法院傳喚文書申請入境台灣，「兩岸之間常有這種因為訴訟來台灣的案件，去年大概有80多件，這是其中1件」。

    梁文傑指出，對方來的時候，身分是填寫公司「顧問」，並沒有表明是律師，所以來了之後，在法院到底有沒有實行律師職務，或者只是單純訴訟代理人，事實並不明確，要由台中地檢署來處理。

    梁文傑說，過去以此種方式來台的都是原告或被告，這次罕見有訴訟代理人，面對這樣的狀況，陸委會將會同法務部、移民署通盤檢視。

