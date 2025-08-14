台中3藍委823罷免投票併公投 設1898個投開票所

台中3藍委823罷免投票併公投辦理，市選委會提醒民眾投票留意勿投錯票匭。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/14 18:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三重啟公投與國民黨7席立委罷免案8月23日投票，台中市除了公投，還有中二顏寬恒、中三楊瓊瓔及中八江啟臣等3名藍委罷免投票案，台中市選委會說，共設1898處投開票所，其中，罷免投開票所677處；8月23日投票日適逢農曆七月一日，部分原設作投開票所的宮廟當天有祭拜活動，改在廟旁空間設投開票所，多數地點則未變動。

台中市選委會提醒，有罷免藍委的中二、中三、中八區民眾投票時會領到兩張選票，選票顏色不同，提醒民眾投票時不要投錯票匭。

大罷免第二波8月23日投票，重啟核三公投案同日投票，台中市選委會指出，全市共設1898處投開票所，其中包括中二、三、八區的罷免投票有677處與公投一併辦理，選務人員共出動逾2萬人。

台中市選委會指出，8月23日投票日適逢農曆七月一日，部分借作投開票所的宮廟有祭拜活動，當天會在廟旁空地或廣場另闢投開票所，這次設置投開票所地點多跟上次投票相同。

市選委會指出，中二、三、八區有677處投開票所因同時辦理罷免投票及公投，3區民眾投票時會領到包括罷免選票及公投票共兩張選票，公投選票配合中選會統一規定白色，這次3區立委罷免選票與7月26日舉辦的立委罷免案白色選票顏色不同，改以淺黃色選票設計，以利民眾投票時區隔，當天民眾攜帶身份證領選票時會先領罷免票再領公投票，再到圈票處圈選，投票匭也會有文字標注及顏色區隔，提醒民眾投票時留意，不要投錯票匭。

此外，罷免投票倒數計時，3區罷團志工也陸續號召民眾投票當天協助擔任「監票超人」，包括民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，持續關注台中市選委會選務中立，也盼民眾參與監票，共同維護投票的公平性。

