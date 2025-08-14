梁文傑譴責國台辦恐嚇中配 強調入籍須「剪繳」中國護照須按我法令走

陸委會發言人梁文傑今日批評，國台辦的說法是在恐嚇中配，我們對此表示譴責，會按照我們法令走。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正許可辦法，中國人在台申請定居，未來須繳交中國護照放棄證明或「剪繳」護照。中國國台辦昨天揚言，對損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，將依法追究法律責任。陸委會發言人梁文傑今日批評，國台辦的說法是在恐嚇中配，我們對此表示譴責，會按照我們法令走。

「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案規定，中國人士申請在台定居，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書」。

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，有關限制中國大陸居民赴台的修正工作，是「民進黨當局」打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，「我們對此強烈譴責、堅決反對」。

朱鳳蓮警告，中華人民共和國護照受到法律的嚴格保護，任何組織或個人不得偽造、變造、轉讓或故意損毀、非法扣押護照。「對於損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，我們將依法追究其法律責任」。

梁文傑回應，國台辦昨天的說法，實際上是在恐嚇中配，就是說如果剪繳的話，可能會受到中共相關法律的懲罰。但從我們國家的立場，你要加入中華民國國籍，就要遵守中華民國法令，這是不可變動的原則，我方對國台辦恐嚇的說法表示譴責，會按照我們法令走。

