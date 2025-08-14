為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    梁文傑譴責國台辦恐嚇中配 強調入籍須「剪繳」中國護照須按我法令走

    陸委會發言人梁文傑今日批評，國台辦的說法是在恐嚇中配，我們對此表示譴責，會按照我們法令走。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑今日批評，國台辦的說法是在恐嚇中配，我們對此表示譴責，會按照我們法令走。（記者陳鈺馥攝）

    2025/08/14 18:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正許可辦法，中國人在台申請定居，未來須繳交中國護照放棄證明或「剪繳」護照。中國國台辦昨天揚言，對損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，將依法追究法律責任。陸委會發言人梁文傑今日批評，國台辦的說法是在恐嚇中配，我們對此表示譴責，會按照我們法令走。

    「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案規定，中國人士申請在台定居，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書」。

    國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，有關限制中國大陸居民赴台的修正工作，是「民進黨當局」打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，「我們對此強烈譴責、堅決反對」。

    朱鳳蓮警告，中華人民共和國護照受到法律的嚴格保護，任何組織或個人不得偽造、變造、轉讓或故意損毀、非法扣押護照。「對於損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，我們將依法追究其法律責任」。

    梁文傑回應，國台辦昨天的說法，實際上是在恐嚇中配，就是說如果剪繳的話，可能會受到中共相關法律的懲罰。但從我們國家的立場，你要加入中華民國國籍，就要遵守中華民國法令，這是不可變動的原則，我方對國台辦恐嚇的說法表示譴責，會按照我們法令走。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播