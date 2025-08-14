為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政院出招解普發現金爭議 民進黨團大會3共識成關鍵

    行政院今（14）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，預算上限增加至5900億元，包含普發現金1萬元。（資料照）

    行政院今（14）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，預算上限增加至5900億元，包含普發現金1萬元。（資料照）

    2025/08/14 18:11

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會今（14日）通過韌性特別條例修正案，普發現金發放時間調整為特別預算公布後1個月內執行、7個月內發放完畢。據了解，民進黨團上週五（8日）舉行的黨團大會是關鍵，凝聚普發現金、不排富、對弱勢擴大照顧3大共識；黨籍立委郭國文亦指出，行政院版修正草案涵蓋普發現金、擴大弱勢照顧，「這正是上週黨團大會中，大家提出的觀點」。

    郭國文表示，上週黨團大會中，從普發現金議題、如何擴大對弱勢照顧，以及發放現金是否符合憲法，都是與會立委關注的焦點。謝謝行政院聽取黨團意見。這次普發現金沒有排富條款，因此他以身作則，捐出1個月的薪水到災區，給災區更多支援。

    民進黨團幹事長吳思瑤也說，民進黨團會議8日已達成清楚共識，黨團成員認為普發現金可以做、但合憲性不能偏廢，要讓違憲成為合憲，讓預算全回歸由行政院主導，應優先修正「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」、再編列特別預算。

    同時，吳思瑤肯定行政院今天提出的特別條例修正草案，符合民進黨團多數成員主張：普發現金、不排富、對弱勢擴大照顧，喊話朝野共同支持。

