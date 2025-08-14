舔共藝人未回覆政府查處 陸委會：會做裁處

台灣藝人赴中國發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法，主管機關文化部已展開兩波行政調查。（圖：資料照、取自微博、IG、臉書）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等數10名台灣藝人赴中發展，日前在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。陸委會偕同文化部進行查處，大部分經紀公司有回覆政府，多數藝人聲稱不曉得、沒有那個意思，但有藝人尚未回覆。陸委會發言人梁文傑今強調，政府已盡告知你要說明的義務，之後會做出裁處。

中共去年發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，歐陽娜娜轉發央視發文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」。張韶涵轉發聲稱「祖國統一，勢不可擋」。

今年3月，王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、翁虹等藝人，轉發央視「台灣必歸」貼文，唱和中共主張。

據了解，主管機關文化部已展開兩波行政調查，檢視「親中」藝人與中共黨政軍有無合作行為。因涉違反兩岸人民關係條例第33條之1，已發函請藝人或所屬演藝公司、經紀人說明，為何要與中國共產黨合作，未來查核結果若認定違法，可處10萬至50萬元罰鍰。

對於該案查處進度，以及有無藝人受罰？梁文傑在陸委會例行記者會說，因為目前處分還沒做出來，只能說已經陸續通知20名藝人說明，有收到10幾份回覆，還有一些是沒有回覆的。

梁文傑強調，我們會設定一個時間點，如果你還沒有回覆的話，那就是你不回覆，政府已經盡到告知你要說明的義務，之後就會做出裁處；至於回覆期限何時？梁回應，「應該很快」。

