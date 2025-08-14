為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    舔共藝人未回覆政府查處 陸委會：會做裁處

    台灣藝人赴中國發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法，主管機關文化部已展開兩波行政調查。（圖：資料照、取自微博、IG、臉書）

    台灣藝人赴中國發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法，主管機關文化部已展開兩波行政調查。（圖：資料照、取自微博、IG、臉書）

    2025/08/14 18:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等數10名台灣藝人赴中發展，日前在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。陸委會偕同文化部進行查處，大部分經紀公司有回覆政府，多數藝人聲稱不曉得、沒有那個意思，但有藝人尚未回覆。陸委會發言人梁文傑今強調，政府已盡告知你要說明的義務，之後會做出裁處。

    中共去年發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，歐陽娜娜轉發央視發文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」。張韶涵轉發聲稱「祖國統一，勢不可擋」。

    今年3月，王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、翁虹等藝人，轉發央視「台灣必歸」貼文，唱和中共主張。

    據了解，主管機關文化部已展開兩波行政調查，檢視「親中」藝人與中共黨政軍有無合作行為。因涉違反兩岸人民關係條例第33條之1，已發函請藝人或所屬演藝公司、經紀人說明，為何要與中國共產黨合作，未來查核結果若認定違法，可處10萬至50萬元罰鍰。

    對於該案查處進度，以及有無藝人受罰？梁文傑在陸委會例行記者會說，因為目前處分還沒做出來，只能說已經陸續通知20名藝人說明，有收到10幾份回覆，還有一些是沒有回覆的。

    梁文傑強調，我們會設定一個時間點，如果你還沒有回覆的話，那就是你不回覆，政府已經盡到告知你要說明的義務，之後就會做出裁處；至於回覆期限何時？梁回應，「應該很快」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播