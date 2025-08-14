盧秀燕不選黨主席引爆黨內紛擾 凌濤：「特定人士」823前適可而止

凌濤批評國民黨內「特定人士」到處找寄生宿主，把黨主席選舉當成自己的求職大會。（資料照）

2025/08/14 18:56

〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕傳出確定不參選國民黨主席，原本表達盼能放心「交棒」的現任黨主席朱立倫動向再度受到關注，挺盧的反朱派人士持續勸進盧秀燕，造成黨內紛擾，朱立倫子弟兵、國民黨智庫凌濤今天以不點名的方式，痛批黨內「特定人士」，「到處找寄生宿主，把黨主席選舉當成自己的求職大會」，呼籲黨內在823之前適可而止。

凌濤發文說，朱立倫早在5月就直白拋出「順利交棒」，726罷免投票後隔幾天，再度於中常會提及「放心交棒」，讓黨內在823投票後有充分的時間表態，結果「特定人士」，「東喊誰卡誰、西逼誰不承擔，到處找寄生宿主，東罵西罵，自己對黨的作戰不僅沒貢獻，也無長遠主張，『把黨主席選舉當成自己的求職大會』。」

凌濤強調，如果國民黨走向一個新階段，少數特定人馬的起手式是批鬥攻擊，未來會是一個團結的國民黨嗎？相信朱立倫、盧秀燕、台北市長蔣萬安以及多位被點名人士，在823前對於這些炒作都很無奈，也很困擾，他喊話，還有7位國民黨立委在奮力反惡罷，以及重啟核三延役公投要努力，「這些人適可而止吧？」

此外，藍營內部傳出擔心盧秀燕不選，如果又無強棒登記，可能會讓孫文學校總校長張亞中得利，因此有意整合共同人選，張亞中在臉書發文說，4年前的黨主席選舉，黨內就有不少人因為恐懼他當選，給他扣上「亡黨」、「紅統」的大帽子，說穿了不就是因為擔心他這個「黨內權貴的圈外人」動了他們的奶酪嗎？

張亞中反問質疑他的人，在他上次敗選後，國民黨有因此勝選、復興，還是更接近崩盤、亡黨？在4年前選舉的最後，黨中央為了「反張亞中」，推動「棄江保朱」，看來今年也準備要再如法炮制，他奉勸黨內「反張亞中人士」，能不能有出息一點，別整天用「追求勝選」來騙人，如果真有本事，就出來挑戰他，大家一起把問題辯論清楚。

