海嘯圖示有3種！ 內政部公布全台1091處海嘯避難場所

內政部今天在部務會報會後記者會公布3種不同的海嘯圖示。（消防署提供）

2025/08/14 17:52

〔記者李文馨／台北報導〕為強化及防範海嘯可能造成的強大衝擊，內政部今天在部務會報會後記者會指出，全台目前共有1091處海嘯避難場所，並公布3種不同的海嘯圖示，內政部也在全民防災e點通、消防防災APP介接圖資，並標註海嘯避難場所圖示，供民眾查詢及救災人員運用。

內政部今天部務會報會後記者會由消防署報告「我國海嘯標準圖案說明」，出席官員包含內政部次長吳堂安、國土管理署長吳欣修、消防署主任秘書張裕忠。

吳堂安指出，鑑於日本宮崎縣在民國113年8月8日發生規模7.1強震及南海海槽地震假想設定，為強化及防範海嘯可能造成的強大衝擊，交通部中央氣象署首先在今年1月20日函修正「交通部中央氣象署海嘯資訊發布作業要點」。

吳堂安續指，農業部漁業署、海洋委員會海巡署、內政部警政署及地方政府已規劃完成所屬沿海單位的海嘯疏散路線與場所，地方政府認計1091處民眾海嘯避難場所，並納入全民防災e點通、消防防災APP及應變管理資訊雲端服務（EMIC）系統，供民眾及救災人員運用。

張裕忠說明，目前防災地圖的作業手冊裡面，有關海嘯的圖示有三種，第一、「海嘯避難收容處所」是地方政府認定供民眾海嘯避難場所；第二、「海嘯危險區域」即表示該區域有海嘯侵襲之潛勢；第三、適用海嘯災害的圖資說明。

張裕忠補充，消防署將於今年9月17日至19日於新北市及宜蘭縣辦理「國家防災日大規模震災/海嘯救災動員演練」，每次演習都有特定主題，這次在宜蘭為首次的海嘯演習，將動員國內救災人員與國際救援隊協同進行海嘯救災演練。

內政部已在消防署全民防災e點通及消防防災APP與EMIC系統介接國家災害防救科技中心海嘯溢淹潛勢圖資，並標註海嘯避難場所圖示。（消防署提供）

消防署主任秘書張裕忠。（記者李文馨攝）

