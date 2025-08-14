為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    比對台動武更省力！小笠原欣幸：慎防中國「另一種策略」

    日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

    日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

    2025/08/14 17:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政治學者小笠原欣幸近日受邀在日本電視節目，針對中國對台策略發表觀點。他指出，中國比起直接對台發動軍事侵略，更傾向透過心理與資訊戰滲透台灣內部，「讓台灣人自己放棄抵抗」，在成本與戰略效益上更具吸引力。

    小笠原欣幸今日在臉書發文，分享他在「朝日新聞台」發表的談話內容指出，中國若對台動武，所需付出的代價將遠超軍事損失本身，還包括西方經濟制裁、外資撤離與國際孤立等巨額代價。因此，北京選擇以滲透為主、威脅為輔的雙重手段，對台進行心理戰，試圖削弱台灣社會的抵抗意志。

    節目中也提及以中國滲透為主題的台灣劇集《零日攻擊》，小笠原透露曾與製作團隊接觸，表示該劇既是娛樂作品，也反映出台灣當前所面臨的現實挑戰，值得日本觀眾關注。

    對於台灣新任總統賴清德的對中立場，小笠原認為賴雖為主張台灣獨立的政治人物，但上任以來並未實質推動台獨政策，而是延續前總統蔡英文的現狀維持路線。然而，隨著中國壓力升高，賴總統對外展現更強硬的立場，引發部分台灣內部對其「過於強硬」的批評。小笠原指出，如何面對中國威脅，已成為台灣朝野激烈對立的根源之一。

    此外，針對約36萬名居住台灣的中國籍配偶，小笠原也提醒，不可忽視其在中國對台滲透策略中的潛在角色。他強調，多數中配只是正常生活的普通居民，但中國共產黨可能對部分人施加影響，使其成為資訊滲透的管道，也因此在社會中引發信任危機。

    小笠原最後指出，台灣的民主制度正面臨「外部滲透與內部分化」的雙重壓力，在維持開放社會、避免產生歧視及深化社會隔閡現象的同時，仍需設法建立足夠的防衛機制，以確保國家安全與社會穩定。

