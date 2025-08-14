李東憲、張立齊等人能否回復台灣身分？陸委會回應了

李東憲在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE隊服卻高舉五星旗，日前更自爆拿到中國身分證。（取自微博）（記者陳鈺馥攝）

2025/08/14 17:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣人民申請回復身分，內政部近日預告修正相關辦法，未來因申領中國身分證件，而喪失台灣身分，須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻，才能回復身分；並設有3狀況不得回復。至於已被註銷台灣身分的李東憲、林金城、張立齊，是否只能一輩子當中國人？陸委會發言人梁文傑今天說，這幾個例子都是個案，「等到他們如果真的要來申請的話再說」。

根據「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在中國設籍或領用中國護照，而喪失台灣身分者；但不包括中國人民取得台灣身分後，再轉換為中國身分者。

草案指出，為防止中共藉現行回復制度進行統戰滲透，因此增訂申請回復台灣身分，應有具體事證認定符合下列3種情況之一，包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；有助於台灣整體利益；或基於人道考量。

值得注意的是，草案增訂3種得不予核發、撤銷及廢止許可的狀況，包括現在或曾為中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞；該辦法的修正無需經立法院通過。

據了解，泉州台青創業園區總負責人林金城持有中國身分證，違反兩岸單一戶籍規定，日前已被內政部註銷台灣身分。另一名在中國任教的台籍教師張立齊，經常替中共統戰宣傳，他因申領中國定居證，日前被註銷台灣身分。

此外，在國際賽事高舉五星旗的跆拳道選手李東憲，因被查出有中國身分證，今年亦被註銷台灣身分，相關人等未來恐難回復台灣身分。

梁文傑在陸委會記者會指出，關於要把回復台灣身分的許可辦法修改，其實是因應相關情況，不是針對任何個案。譬如你原本是台灣人，後來取得中國籍，然後很積極幫對岸做政治宣傳，但被我們發現實際擁有雙重國籍時，台灣身分被取消了，就會影響以後想要回復台灣身分的狀況。

梁文傑強調，或者你從事一些不利於台灣國家利益，或是有違反「反滲透法」或「國安法」等情況，當然要回復台灣身分就比較困難。至於剛剛那幾個例子都是個案，「等到他們如果真的要來申請的話再說」。

在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，因持有中國定居證，已被陸委會註銷台灣身分。（圖取自華僑大學官網）

