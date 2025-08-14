為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    興達電廠3、4號機組停機仍發生儲煤自燃 高市環保局：未接獲火警通報

    高雄興達電廠3、4號機去年10月停機，台電仍儲放9.47萬噸煤炭發生多起自燃事故，高市環保局稱，近3年未接獲自燃火警通報。（資料照）

    高雄興達電廠3、4號機去年10月停機，台電仍儲放9.47萬噸煤炭發生多起自燃事故，高市環保局稱，近3年未接獲自燃火警通報。（資料照）

    2025/08/14 17:25

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄興達電廠3、4號機去年10月停機，審計部報告指出，台電仍儲放9.47萬噸煤炭，且近3年發生255次自燃。廠方表示，緊急備用任務仍需儲備燃煤。高市環保局稱，近3年未接獲自燃火警通報。

    高市環保局表示，有關審計報告中興達煤倉悶燒情形，其係為煤炭存放自燃所致，因現場巡檢立即處置，燃燒範圍有限並侷限於煤倉內，並未造成大量空氣污染物排放情形。且2022年至2024年期間未接獲民眾陳情或通報興達室內煤倉悶燒產生火災事件。

    審計部報告顯示，興達電廠燃煤3、4號機組去年10月起停機至今年3月底，但台電去年10月仍購收9.47萬公噸煤炭儲放於興達電廠，2022年1月至2024年11月底煤倉共發生255次自燃，主要因煤炭存放過久導致自燃。

    興達廠稱，燃煤3、4號機去年底轉為備用機組，規畫於2025年底及2026年底除役，在緊急備用的需求下，仍要有燃煤儲備。目前已藉由存量調控，降低堆煤高度，並以推煤機分層壓實，減少殘存空氣滲入機率，且強化監測溫度變化及異常通報處理等措施，降低自燃風險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播