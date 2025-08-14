興達電廠3、4號機組停機仍發生儲煤自燃 高市環保局：未接獲火警通報

高雄興達電廠3、4號機去年10月停機，台電仍儲放9.47萬噸煤炭發生多起自燃事故，高市環保局稱，近3年未接獲自燃火警通報。（資料照）

2025/08/14 17:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄興達電廠3、4號機去年10月停機，審計部報告指出，台電仍儲放9.47萬噸煤炭，且近3年發生255次自燃。廠方表示，緊急備用任務仍需儲備燃煤。高市環保局稱，近3年未接獲自燃火警通報。

高市環保局表示，有關審計報告中興達煤倉悶燒情形，其係為煤炭存放自燃所致，因現場巡檢立即處置，燃燒範圍有限並侷限於煤倉內，並未造成大量空氣污染物排放情形。且2022年至2024年期間未接獲民眾陳情或通報興達室內煤倉悶燒產生火災事件。

審計部報告顯示，興達電廠燃煤3、4號機組去年10月起停機至今年3月底，但台電去年10月仍購收9.47萬公噸煤炭儲放於興達電廠，2022年1月至2024年11月底煤倉共發生255次自燃，主要因煤炭存放過久導致自燃。

興達廠稱，燃煤3、4號機去年底轉為備用機組，規畫於2025年底及2026年底除役，在緊急備用的需求下，仍要有燃煤儲備。目前已藉由存量調控，降低堆煤高度，並以推煤機分層壓實，減少殘存空氣滲入機率，且強化監測溫度變化及異常通報處理等措施，降低自燃風險。

